VNPT sẵn sàng đảm bảo hạ tầng viễn thông cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9

Với tinh thần tiên phong và trách nhiệm với đất nước, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổng lực ra quân và toàn bộ mạng lưới được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất để bảo đảm hạ tầng viễn thông vững chắc, an toàn tuyệt đối cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tập trung “điểm nóng”, bảo đảm từng sự kiện

Trước thềm đại lễ, VNPT đã hoàn tất rà soát, tối ưu toàn bộ hệ thống, triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin ở mức cao nhất. Các kịch bản kỹ thuật đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ duy trì chất lượng dịch vụ di động, phòng chống tấn công mạng (DDOS) đến các phương án phong tỏa dịch vụ khi có yêu cầu đột xuất, thể hiện tinh thần chủ động và trách nhiệm tuyệt đối về an toàn - an ninh thông tin quốc gia.

Đối với các hoạt động trọng tâm như lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã tăng cường năng lực mạng di động VinaPhone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội.

Các trạm 5G được VNPT lắp đặt ở nhiều tuyến phố chính ở Hà Nội

Bên cạnh 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G trên địa bàn các phường diễn ra sự kiện trên địa bàn Hà Nội, hàng loạt giải pháp kỹ thuật cũng đã được triển khai quyết liệt để nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng tăng cao tại các địa điểm sự kiện: phát sóng bổ sung 1100 cell 4G; phát sóng lưu động/dã chiến 3G/4G/5G tại 106 điểm; tăng cường phát sóng Indoor.

Nhân viên VNPT đang lắp đặt trạm 5G ở một tuyến phố Hà Nội

VNPT cũng lắp đặt hệ thống IBS/Smallcell tại các vị trí chiến lược như Trung tâm Triển lãm quốc gia, nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội; nâng cao năng lực phục vụ lưu lượng data tại các sự kiện lớn như “Tổ quốc trong tim” (SVĐ Mỹ Đình), “V-Concert” (Trung tâm triển lãm Cổ Loa), hay trình diễn Drone thủy lực tại Hồ Tây.

Chất lượng dịch vụ di động qua các sự kiện “V-Concert”, “tổ quốc trong tim” trong các ngày 9 và 10-8 với quy mô 50.000 người tham dự đã được đảm bảo, cho thấy năng lực và chất lượng dịch vụ của VNPT.

Góp phần lan tỏa khoảnh khắc lịch sử

VNPT không chỉ phục vụ nhu cầu kết nối của người dân, mà còn là hạ tầng truyền dẫn chiến lược cho các cơ quan báo chí - truyền hình. Với Đài truyền hình Việt Nam, VNPT triển khai hạ tầng cáp quang tại 17 điểm cầu, gồm 36 đường cáp quang trắng, 17 kênh Hotline và 9 đường Internet FTTH, bảo đảm truyền hình trực tiếp mượt mà, sắc nét.

Với Đài truyền hình TPHCM, VNPT cung cấp đường truyền tín hiệu cho 18 màn hình LED, 6 điểm cầu truyền hình và 297 vị trí loa phát thanh, bảo đảm âm thanh rõ ràng, lan tỏa trên khắp các tuyến phố.

Xe chở trạm thu phát sóng di động 5G của VNPT triển khai ở Hà Nội

Cũng nhân dịp Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9, để tri ân khách hàng, VinaPhone mạng di động thuộc Tập đoàn VNPT đã triển khai chương trình “Tri ân - Tặng Data miễn phí” dành cho toàn bộ khách hàng trên cả nước. Cụ thể, từ ngày 15-8 đến hết 5-9-2025, tất cả thuê bao VinaPhone trả trước và trả sau sẽ nhận 80GB Data tốc độ cao hoàn toàn miễn phí.

Chỉ cần soạn tin nhắn 80NAM gửi 888, khách hàng sẽ ngay lập tức được cộng dung lượng Data tri ân, sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ thời điểm nhận ưu đãi. Mỗi thuê bao được nhận ưu đãi một lần duy nhất trong suốt thời gian khuyến mại.

Với tinh thần sẵn sàng cao nhất, VNPT tự hào góp sức vào những thời khắc lịch sử của đất nước, đảm bảo mọi kết nối đều thông suốt, mọi khoảnh khắc hào hùng được truyền tải trọn vẹn đến từng người dân Việt Nam.

THU QUỲNH