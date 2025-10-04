Danh tính 5 người bị khởi tố cùng nữ doanh nhân Hoàng Hường

Tối 4-10, Bộ Công an đã thông tin về danh tính các bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan tới Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, điều 221, Bộ luật Hình sự.

Tối 4-10, Bộ Công an cho biết, ngoài bị can Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh và hệ sinh thái Hoàng Hường) đã bị khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam hai em rể của Hường là Nguyễn Hoài Nam (Giám đốc Công ty TNHH Cavipha) và Nguyễn Duy Khánh (thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Hai bị can khác cũng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Thoa (trợ lý của Hoàng Thị Hường, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường (nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Theo điều tra, với mục đích che giấu doanh thu, làm giảm nghĩa vụ thuế 18 Công ty do Hoàng Thị Hường thành lập điều hành, Hoàng Thị Hường đã chỉ đạo và cùng Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thị Thoa, Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Thị Hường bàn bạc, thống nhất, đưa ra phương thức, thủ đoạn mượn căn cước công dân của nhân viên và người thân thành lập 25 hộ kinh doanh, đồng thời nhờ các cá nhân đứng tên bán hàng, thuê đơn vị vận chuyển tạo thành “Hệ sinh thái Hoàng Hường” với mục đích chuyển doanh thu từ các công ty sang các hộ kinh doanh, các cá nhân.

Đồng thời, Hoàng Thị Hường chỉ đạo bỏ ngoài số sách doanh thu thực tế của các công ty. Thực tế, các hộ kinh doanh và các cá nhân không thực hiện các hoạt động kinh doanh. Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ năm 2021 đến năm 2025, nhóm bị can đã gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, hành vi chuyển một phần doanh thu thực tế của 18 công ty đến 25 hộ kinh doanh và 33 cá nhân với tổng số tiền hơn 2.069 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng do chênh lệch giữa 2 loại hình kinh doanh tạm tính hơn 144,8 tỷ đồng; trong đó các năm 2024, 2025 gây thiệt hại về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước là hơn 141,9 tỷ đồng.

Hành vi để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 công ty thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế giá trị gia tăng tạm tính là hơn 139,9 tỷ đồng (tổng thiệt hại tạm tính là hơn 284,7 tỷ đồng).

Cùng với đó, việc để ngoài sổ kế toán doanh thu thực tế của 18 Công ty thuộc Hệ sinh thái Hoàng Hường tổng số hơn 1.750 tỷ đồng còn có dấu hiệu gây thiệt hại thuế thu nhập doanh nghiệp, việc này sẽ tiếp tục làm rõ.

ĐỖ TRUNG