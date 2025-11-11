Vụ "Bánh mì cóc cô Bích": Tăng lên 299 ca, tìm thấy vi khuẩn khác

Kết quả xét nghiệm một số mẫu bệnh phẩm ghi nhận ngoài salmonella, còn có sự xuất hiện của vi khuẩn staphylococcus coagulase negative.

Cửa hàng "Bánh mì cóc cô Bích" trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông, TPHCM) ngưng hoạt động sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm

Tối 11-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến hiện tại, 14 bệnh viện trên địa bàn thành phố ghi nhận 299 ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn "bánh mì cóc cô Bích". Đa số bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận nhiều ca bệnh nhất, với 175 trường hợp.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ngoài salmonella được phát hiện trước đó, kết quả cấy máu còn ghi nhận 1 ca nhiễm staphylococcus coagulase negative (vi khuẩn tụ cầu-PV). Cũng tại bệnh viện này, một bệnh nhân diễn tiến nặng vì nhiều bệnh nền.

Một bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Các bệnh nhân nhập viện từ ngày 5-11, tại nhiều cơ sở y tế với cùng triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt sau khi ăn bánh mì thương hiệu "Bánh mì cóc cô Bích".

Ngày 10-11, Cục ATTP (Bộ Y tế) có công văn đề nghị Sở ATTP TPHCM điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về ATTP (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

GIAO LINH