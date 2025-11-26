Vụ "Bánh mì cóc cô Bích": Xác định được nguyên nhân khiến hơn 300 người ngộ độc

Sở ATTP kết luận: Thức ăn gây ngộ độc là bánh mì, với căn nguyên là vi khuẩn salmonella.

Ngày 26-11, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TPHCM thông báo đã xác định được nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì cóc cô Bích (đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông).

Dựa trên kết quả điều tra dịch tễ, dữ liệu phân tích, kết quả kiểm nghiệm bệnh phẩm và ý kiến chuyên môn từ các đơn vị, Sở ATTP kết luận: Thức ăn gây ngộ độc là bánh mì, với căn nguyên là vi khuẩn salmonella.

Theo đó, từ chiều 7-11 đến ngày 13-11, các bệnh viện trên địa bàn TPHCM tiếp nhận 316 trường hợp có triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì từ cơ sở này.

Sở ATTP đã tiến hành điều tra dịch tễ, lấy mẫu nguyên liệu thực phẩm và gửi kiểm nghiệm tìm tác nhân gây ngộ độc.

Đồng thời, tiến hành điều tra điều kiện chế biến, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở (bao gồm kiểm tra hồ sơ pháp lý, nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và người tham gia chế biến, kinh doanh).

Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cũng hỗ trợ lấy 27 mẫu bệnh phẩm (mẫu phân, chất nôn) để tìm tác nhân. Kết quả, 15/27 mẫu phát hiện có vi khuẩn salmonella.

Một bệnh nhân ngộ độc bánh mì cóc cô Bích được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Sở ATTP cho biết sẽ xử lý theo quy định đối với cơ sở gây ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện nghiêm các điều kiện quy định ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Trong thông báo này, Sở ATTP không đề cập cụ thể kết quả kiểm nghiệm từng nguyên liệu, mẫu thực phẩm từ cơ sở bánh mì cóc cô Bích.

GIAO LINH