TPHCM và 6 tỉnh, thành ký kết tiêu thụ thực phẩm an toàn

Sáng 5-12, Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổng kết Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” và hoạt động phối hợp sở NN-MT các tỉnh, thành giai đoạn 2021-2025; triển khai định hướng hợp tác cho giai đoạn 2026-2030.

Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030 giữa Sở An toàn thực phẩm TPHCM và 6 tỉnh, thành khu vực phía Nam

Tại hội nghị, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhấn mạnh, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn là vấn đề được xã hội quan tâm sâu sắc.

Tuy nhiên, nhiều năm qua, dư luận thường chú ý đến “chống thực phẩm bẩn”, trong khi “xây thực phẩm sạch” chưa được nhìn nhận đúng mức.

TPHCM hiện có khoảng 14 triệu dân, phần lớn nguồn thực phẩm được cung cấp từ các tỉnh lân cận. Việc xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn liên tỉnh là điều kiện sống còn để thành phố có được nguồn thực phẩm ổn định và chất lượng.

PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại hội nghị

Ông Dương Phát Chiếu, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, từ 2021 đến cuối tháng 9-2025, Ban quản lý Đề án cấp chứng nhận đủ điều kiện tham gia “chuỗi thực phẩm an toàn” cho 131 trang trại, cơ sở sản xuất...

So với giai đoạn 2016-2020, công tác phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm mở rộng thêm 10 tỉnh, thành. Thành phố xây dựng cơ sở dữ liệu 40.545 cơ sở sản xuất - kinh doanh nông sản, thực phẩm tại các tỉnh, thành liên kết, bao gồm hơn 2.386 chứng nhận VietGAP, 300 chứng nhận quốc tế như HACCP, GlobalGAP, ISO… Việc số hóa thông tin giúp minh bạch nguồn gốc, hỗ trợ truy xuất nhanh và tạo thuận lợi trong kết nối thị trường.

Giai đoạn 2026-2030, TPHCM định hướng hoàn thiện cơ chế chứng nhận, mở rộng mô hình chuỗi, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý và truy xuất nguồn gốc, tiếp tục tăng cường phối hợp với các tỉnh để đa dạng hóa nguồn cung an toàn cho thị trường.

Một số sản phẩm trong chuỗi thực phẩm sạch được giới thiệu tại sự kiện

Tại hội nghị, ban tổ chức đã tiến hành Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp quản lý và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030 giữa Sở An toàn thực phẩm TPHCM và 6 tỉnh, thành trọng điểm khu vực phía Nam: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng.

Hội nghị cũng chứng kiến lễ ký kết Biên bản hợp tác kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm chuỗi an toàn giữa Sở An toàn thực phẩm TPHCM, hệ thống phân phối hiện đại và các cơ sở sản xuất - kinh doanh. Đại diện Saigon Co.op tham gia với vai trò đầu ra chủ lực; phía đầu vào gồm 7 cơ sở sản xuất và hợp tác xã đến từ 6 tỉnh liên kết.

Dịp này, ban tổ chức khen thưởng và tôn vinh các đơn vị xuất sắc trong quá trình triển khai Đề án "Chuỗi thực phẩm an toàn" thời gian qua.

KHÁNH CHI