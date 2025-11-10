Làm rõ nguồn cung nguyên liệu cho tiệm "Bánh mì cóc cô Bích"

Ngày 10-11, Cục An toàn thực phẩm (ATTP, Bộ Y tế) có công văn bản gửi Sở ATTP TPHCM về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Theo Cục ATTP, qua thông tin báo chí phản ánh cho biết, ngày 7-11, trên địa bàn phường Hạnh Thông (TPHCM) ghi nhận nhiều người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì với các triệu chứng như: đau bụng, tiêu chảy, sốt cao và lần lượt được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc; lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra và xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Đồng thời, Cục ATTP đề nghị Sở ATTP TPHCM chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" đã tạm đóng cửa

Cục ATTP cũng đề nghị Sở ATTP TPHCM tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển thực phẩm...

Theo Sở Y tế TPHCM, tính đến ngày 10-11, có 13 bệnh viện trên địa bàn tiếp nhận 235 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" (phường Hạnh Thông, TPHCM).

Hiện tại, phần lớn bệnh nhân đã ổn định và xuất viện, còn 96 ca đang điều trị nội trú. Trong đó có 1 bệnh nhân nặng bị viêm phổi, suy hô hấp phải thở máy (do mắc bệnh nền), đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sở Y tế TPHCM bước đầu nhận định, triệu chứng và dữ liệu cận lâm sàng của bệnh nhân phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

NGUYỄN QUỐC