Khánh Hòa: Phát hiện cơ sở xẻ thịt hàng trăm con heo bệnh

Ngày 2-11, lãnh đạo UBND xã Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng công an vừa phát hiện một cơ sở trên địa bàn thu gom, giết mổ hàng trăm con heo chết, heo nghi bệnh để đưa ra thị trường.

Số heo chết, heo nghi bệnh tại cơ sở ở thôn Tân Sinh Đông. Ảnh: CÔNG AN XÃ CAM LÂM

Trước đó, qua biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cam Lâm phát hiện cơ sở giết mổ tại thôn Tân Sinh Đông có dấu hiệu tập kết heo chết, heo nghi bệnh.

Lúc 0 giờ 30 ngày 30-11, tổ công tác kiểm tra đột xuất và phát hiện tại cơ sở có 5 người đang thực hiện hành vi giết mổ. Hiện trường có hơn 300 con heo chết, heo nghi bệnh; hơn 100 con đã bị xẻ thịt.

Lực lượng chức năng lập biên bản, đưa những người liên quan về trụ sở để điều tra, làm rõ hành vi thu gom, giết mổ heo chết, heo bệnh nhằm tiêu thụ, trục lợi.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, xã Cam Lâm liên tục ghi nhận heo chết do dịch tả heo châu Phi. UBND xã đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn phối hợp lực lượng thú y triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, khử trùng tiêu độc chuồng trại nhằm ngăn chặn dịch lây lan.

HIẾU GIANG