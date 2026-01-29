TPHCM thí điểm VKS khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ nhóm yếu thế

Thành ủy TPHCM vừa ban hành Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội, thí điểm Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) khởi kiện vụ án dân sự nhằm bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường trợ giúp nhóm dễ bị tổn thương

Chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, chính quyền tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về tầm quan trọng của Nghị quyết số 27-NQ/TW, Kết luận số 120-KL/TW và Nghị quyết số 205/2025/QH15.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM yêu cầu TAND chủ động phối hợp với VKS trong giải quyết các vụ án dân sự, tập trung giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài

Đồng thời, phối hợp với Công an, VKSND, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự để bảo đảm các bản án, quyết định có hiệu lực được thi hành; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Đảng ủy UBND TPHCM được giao lãnh đạo UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ngành phối hợp với VKSND Thành phố và các hội, đoàn thể liên quan nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý, tư vấn, hỗ trợ pháp luật, đặc biệt chú trọng hỗ trợ các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương trong việc tiếp cận thông tin, thực hiện quyền khởi kiện, yêu cầu thi hành án, khiếu nại, tố cáo hoặc tham gia tố tụng.

Các sở, ban, ngành, UBND xã, phường, đặc khu được yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, chủ động phối hợp cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc xâm phạm lợi ích công theo yêu cầu của VKSND; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây cản trở việc xác minh, thu thập chứng cứ.

VKS mở kênh tiếp nhận thông tin về hành vi xâm phạm

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu VKSND Thành phố khẩn trương xây dựng, công bố và đưa vào vận hành kênh tiếp nhận thông tin về các hành vi xâm phạm đến nhóm dễ bị tổn thương hoặc lợi ích công; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với TAND TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu chủ động phối hợp với VKS trong giải quyết các vụ án dân sự, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiến độ xét xử, tập trung giải quyết các vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm; phát huy vai trò của Hội thẩm nhân dân.

Công an TPHCM được giao tăng cường phối hợp cung cấp thông tin, hỗ trợ xác minh, thu thập chứng cứ; bảo đảm an ninh, trật tự tại các phiên tòa, hoạt động cưỡng chế thi hành án; xử lý nghiêm các hành vi gây rối, đăng tải thông tin sai sự thật.

Nghị quyết 205/2025/QH15 của Quốc hội cho phép VKSND thí điểm khởi kiện vụ án dân sự từ ngày 1-1-2026, nhằm bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công. Theo VKSND Tối cao, việc giao cho VKSND quyền chủ động khởi kiện trong những trường hợp cụ thể là bước đột phá của thể chế nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Nhóm dễ bị tổn thương gồm: Trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em; Người cao tuổi theo quy định của Luật Người cao tuổi; Người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; Phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật Dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Lợi ích công gồm lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc các lĩnh vực: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

CẨM NƯƠNG