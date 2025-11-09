Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Hơn 160 người nhập viện

Tối ngày 8-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã ghi nhận hơn 160 trường hợp cấp cứu sau khi ăn bánh mì của 2 cửa hàng cùng hệ thống trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Người bệnh nhập viện rải rác từ ngày 5-11 đến nay với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, mất nước. Trong đó, BV Quân y 175 tiếp nhận 100 ca; BV Nhân dân Gia Định 36 ca, còn lại cấp cứu tại các bệnh viện khác.

Sở Y tế TPHCM nhận định, triệu chứng của các bệnh nhân cho thấy, nhiều khả năng do nhiễm khuẩn Salmonella. Kết quả cấy máu một trường hợp tại BV Nhân dân Gia Định cũng dương tính với Salmonella (vi khuẩn gây bệnh đường ruột). Hầu hết bệnh nhân đã xuất viện, một số trường hợp phải điều trị nội trú, trong đó có một thai phụ 27 tuổi.

Cùng ngày, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc. Thời điểm kiểm tra, cơ sở bán bánh mì đã tạm ngưng hoạt động, đoàn tiến hành niêm phong thực phẩm và nguyên liệu, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

