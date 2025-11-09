Y tế - Sức khỏe

An toàn thực phẩm

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Hơn 160 người nhập viện

SGGP

Tối ngày 8-11, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã ghi nhận hơn 160 trường hợp cấp cứu sau khi ăn bánh mì của 2 cửa hàng cùng hệ thống trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Người bệnh nhập viện rải rác từ ngày 5-11 đến nay với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, mất nước. Trong đó, BV Quân y 175 tiếp nhận 100 ca; BV Nhân dân Gia Định 36 ca, còn lại cấp cứu tại các bệnh viện khác.

Sở Y tế TPHCM nhận định, triệu chứng của các bệnh nhân cho thấy, nhiều khả năng do nhiễm khuẩn Salmonella. Kết quả cấy máu một trường hợp tại BV Nhân dân Gia Định cũng dương tính với Salmonella (vi khuẩn gây bệnh đường ruột). Hầu hết bệnh nhân đã xuất viện, một số trường hợp phải điều trị nội trú, trong đó có một thai phụ 27 tuổi.

Cùng ngày, Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông thành lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc. Thời điểm kiểm tra, cơ sở bán bánh mì đã tạm ngưng hoạt động, đoàn tiến hành niêm phong thực phẩm và nguyên liệu, lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

UBND phường Hạnh Thông BV Quân y 175 Salmonella BV Nhân dân Gia Định Sở Y tế TPHCM Vi khuẩn gây bệnh Mất nước Nôn Tiêu chảy ngộ độc bánh mì

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn