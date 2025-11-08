Xác định nguyên nhân khiến hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tính đến sáng 8-11, có hơn 80 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán trên đường Nguyễn Thái Sơn , phường Hạnh Thông, TPHCM. Tác nhân gây ngộ độc bước đầu được xác định.

Vi khuẩn Salmonella

Ngày 8-11, Sở Y tế TPHCM cho biết đã nhận báo cáo của 4 bệnh viện trên địa bàn về hơn 80 trường hợp nhập viện, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận 16 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 19 ca, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận 1 ca. Đến hiện tại, đã có 47 bệnh nhân xuất viện.

Riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, ghi nhận một bệnh nhân đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Kết quả cấy máu dương tính với vi khuẩn Salmonella.

"Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella", Sở Y tế TPHCM nhận định.

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí người bệnh theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh viện cũng phối hợp cung cấp thông tin cho Sở ATTP TPHCM để phục vụ truy xuất và xác minh. Sở ATTP TPHCM đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường.

Trước đó, Báo SGGP thông tin, chỉ trong 1 ngày, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tiếp nhận 40 trường hợp cấp cứu liên quan đến bánh mì vỉa hè bán trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Các bệnh nhân cấp cứu rải rác với triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Hai trường hợp phải điều trị nội trú.

Năm 2024, trong vụ ngộ độc bánh mì ở Vũng Tàu khiến 379 người nhập viện, các mẫu xét nghiệm được lấy từ tiệm bánh mì, xôi "Cô Ba Bến Đình" (gồm thịt heo luộc, patê heo, chả lụa, nước sốt, rau sống) đều phát hiện có nhiễm vi khuẩn salmonella. Salmonella là thủ phạm gây nhiều vụ ngộ độc quy mô lớn. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể người qua đường ăn uống, phát triển rất nhanh ở môi trường nóng ẩm (35-37 độ C), phát tán ra môi trường và bám vào thực phẩm như thịt, trứng gia cầm.

