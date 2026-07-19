Vĩnh Long: Phục hồi điều tra vụ án nữ sinh lớp 9 tử vong sau va chạm giao thông

Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 tử vong sau va chạm giao thông tại tỉnh Vĩnh Long, ngày 19-7, bà Nguyễn Thị H. (Là mẹ của nữ sinh) cho biết, gia đình vừa nhận được thông báo của Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Vĩnh Long về việc phục hồi điều tra vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn làm nữ sinh lớp 9 tử vong tại tỉnh lộ 901, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: CACC

Theo thông báo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long, căn cứ Kết luận giám định số 392/KL-VPYTW ngày 8-7-2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, đơn vị đã ban hành Quyết định số 4449/QĐ-CSHS ngày 17-7-2026 về việc "Phục hồi điều tra vụ án hình sự".

Trước đó, cuối tháng 6-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992) - tài xế liên quan vụ tai nạn để điều tra về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định bị can Trung mắc bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Do đó, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can.

Liên quan vụ án này, các cơ quan chức năng tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra 3 vụ án khác nhau.

Cụ thể, thứ nhất là vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", liên quan đến tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung - người điều khiển xe tải trong vụ tai nạn khiến nữ sinh B.Tr. tử vong.

Thứ hai là vụ án "Giết người". Trong quá trình khiếu nại, đề nghị làm rõ trách nhiệm liên quan đến cái chết của con gái, ngày 28-4-2025, tại ấp La Ghì, xã Vĩnh Xuân, ông Nguyễn Vĩnh Ph. (sinh năm 1983, cha của nữ sinh N.N.B.Tr.,) đã dùng súng bắn tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung rồi tự sát. Đến cuối tháng 9-2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án theo điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Thứ ba là vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", hiện do Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) tối cao thụ lý điều tra. Qua quá trình điều tra vụ tai nạn đã có căn cứ xác định tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không bảo đảm an toàn, là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn.

Đến nay, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố 6 bị can là cựu cán bộ thuộc Công an và VKSND huyện Trà Ôn (cũ) để điều tra về tội "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội".

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã nhiều lần thông tin, ngày 4-9-2024, tại Km08, tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân (tỉnh Vĩnh Long), em N.N.B.Tr. (sinh năm 2010) điều khiển xe đạp điện lưu thông trên đường thì xảy ra va chạm với xe tải do tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong.

Sau vụ việc, người nhà nữ sinh tử vong đã nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Ph. (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh tử vong) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi dùng súng bắn vào đầu mình để tự sát và đã tử vong.

TÍN HUY