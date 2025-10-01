Vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long: Tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm

Liên quan vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong tại Vĩnh Long, ngày 1-10, bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1981, mẹ nạn nhân) cho biết, vừa nhận được thông báo của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) về việc tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” do phải chờ cơ quan liên quan cung cấp đủ hồ sơ.

Gia đình nạn nhân cùng luật sư làm việc với Cơ quan điều tra VKSND tối cao. Ảnh: GĐCC

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thụ lý giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây).

Cụ thể, ngày 25-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao có Công văn số 2876/QĐ-VKSTC gửi VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long, đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc đang giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa nhận được kết quả.

"Do thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm đã hết, nhưng với những tài liệu đã thu thập được đến nay chưa đủ căn cứ để ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nên ngày 29-9-2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã ban hành Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để có thời gian chờ kết quả nêu trên”, thông báo nêu.

Như Báo SGGP đưa tin, ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long) là tài xế xe tải gây tai nạn làm bé Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (học sinh lớp 9) tử vong tại chỗ.

Người nhà nữ sinh đã có nhiều đơn khiếu nại và yêu cầu khởi tố vụ án hình sự nhưng bất thành. Đến ngày 28-4, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, cha ruột nữ sinh) đã dùng súng bắn vào đầu tài xế Trung, rồi tự bắn vào đầu mình để tự sát.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút hồ sơ vụ tai nạn giao thông để kiểm tra, xác minh. Kết quả xác định hành vi điều khiển xe ô tô tải của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đến ngày 7-5-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ban hành quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong. Việc khởi tố vụ án để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn Bảo Trung để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

TÍN HUY