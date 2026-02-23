Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Lần thứ 3 tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm

Liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tháng 9-2024 tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (trước đây) khiến một nữ sinh tử vong, ngày 23-2, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao vừa ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CACC

Đây là lần thứ 3 vụ việc bị tạm đình chỉ trong quá trình xác minh.

Theo Cơ quan điều tra VKSND tối cao, trong quá trình giải quyết tố giác, cơ quan này đã có văn bản gửi các ngân hàng để đề nghị cung cấp tài liệu, chứng cứ liên quan đến đối tượng đang được xác minh. Tuy nhiên, do đã hết thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm nhưng chưa nhận được đầy đủ tài liệu từ phía ngân hàng, nên chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án.

Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin, chờ kết quả cung cấp tài liệu nêu trên.

Trước đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã hai lần tạm đình chỉ để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 11 giờ ngày 4-9-2024, tại Km08 đường tỉnh 901, thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, xảy ra vụ tai nạn giao thông làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tr., (sinh năm 2010, ngụ xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) tử vong.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do không có sự việc phạm tội.

Đến đầu tháng 5-2025, Viện trưởng VKSND tối cao đã yêu cầu xem xét lại vụ việc; ngay sau đó, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Long đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an huyện Trà Ôn, yêu cầu tiếp tục làm rõ.

TÍN HUY