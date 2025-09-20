Vùng 2 Hải quân giao lưu với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai

Ngày 20-9, Trung tâm Huấn luyện, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình giao lưu văn học nghệ thuật, hướng tới chào mừng Đại hội thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI và Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật

Tham dự chương trình có đồng chí Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân; NSND, đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

Đại diện Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai trao tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, phong phú với nhiều hoạt động ý nghĩa, gồm: Triển lãm 80 tác phẩm ảnh nghệ thuật, giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ Hải quân, hình tượng Bộ đội Cụ Hồ cùng vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc do ca sĩ, nhạc sĩ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai và Chi hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tỉnh Đồng Nai dàn dựng, biểu diễn…

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm tại chương trình

Tại buổi giao lưu, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 3.860 ấn phẩm văn học nghệ thuật cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 2, gồm 260 đầu sách “Nửa thế kỷ Văn học Đồng Nai” và 3.600 số tạp chí Văn nghệ Đồng Nai. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, góp phần bổ sung nguồn tư liệu đọc, nghiên cứu và giải trí cho cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió.

Hoạt động giao lưu không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần bộ đội, mà còn là cầu nối gắn bó giữa văn nghệ sĩ và chiến sĩ. Qua đó, góp phần khơi nguồn cảm hứng sáng tác về biển, đảo quê hương, về hình tượng người chiến sĩ Hải quân - những người đang ngày đêm chắc tay súng nơi tuyến đầu Tổ quốc.

MẠNH THẮNG