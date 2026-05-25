Phát triển thêm 15.000 căn nhà cho công nhân thuê, thuê mua

Chiều 25-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Tập đoàn Go Holding, Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án nhà ở dành cho công nhân, người lao động trên địa bàn TPHCM.

Đại diện LĐLĐ TPHCM cùng Tập đoàn Go Holding, Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ

Theo biên bản ký kết, đến năm 2030, đơn vị thực hiện tối thiểu 15.000 căn nhà ở dành cho công nhân. Cụ thể, các bên sẽ phối hợp nghiên cứu đầu tư, khảo sát nhu cầu nhà ở của công nhân, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và triển khai xây dựng các dự án nhà ở dành cho công nhân theo đúng quy định pháp luật. Các mô hình nhà ở được nghiên cứu gồm cho thuê, thuê mua.

Phía LĐLĐ TPHCM sẽ chủ trì khảo sát, tổng hợp nhu cầu nhà ở của người lao động; phối hợp kết nối với các cơ quan chức năng và hỗ trợ xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua đúng quy định.

Tập đoàn Go Holding và Công ty TNHH San lấp và Xây dựng Lê Nguyễn sẽ đảm nhận việc nghiên cứu quỹ đất, xây dựng phương án đầu tư, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và trực tiếp làm chủ đầu tư các dự án.

Đây là một trong những bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, đồng thời đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn của người lao động thu nhập thấp.

Ông Hồ Mai Hùng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Go Holding cho biết, sự hợp tác sẽ là lời giải cho bài toán khó về việc phát triển nhà ở cho thuê, thuê mua quy mô lớn, giải quyết điểm nghẽn của thị trường và đáp ứng nhu cầu cực kỳ lớn của người lao động hiện nay.

Để tính toán chi phí thuê, thuê mua phù hợp với người lao động, đơn vị sẽ áp dụng công thức dựa trên mức lương trung bình của công nhân hiện nay. Cụ thể, tổng chi phí sinh hoạt, ăn uống và nhà ở phải dưới mức 60% thu nhập, để người lao động có thể đảm bảo cuộc sống và 40% còn lại là để tiết kiệm.

Qua rà soát của LĐLĐ TPHCM, đến giữa tháng 5-2026, có hơn 3.100 người lao động có nhu cầu thuê nhà ở và hơn 30.000 người có nhu cầu thuê mua nhà ở. Thời gian qua, LĐLĐ thành phố đã ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp để phát triển khoảng 110.000 căn nhà ở dành cho công nhân thu nhập thấp thuê, thuê mua. Trong đó, có hai khu đô thị sinh thái tại xã Châu Đức và xã Xuân Sơn với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7.100 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 42.000 người. Ngoài ra, một dự án ở xã Bình Khánh trên khu đất hơn 55.000m2 cũng đang được nghiên cứu triển khai.

THÁI PHƯƠNG