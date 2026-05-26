Những điểm mới nổi bật về chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 7-7-2026) quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề được thực hiện từ ngày 1-1-2026. Báo SGGP xin giới thiệu những điểm mới nổi bật của nghị định này.

Lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục được hưởng phụ cấp ưu đãi

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm cả người đang trong thời gian tập sự, thử việc hoặc hợp đồng áp dụng tiền lương theo bảng lương của viên chức.

Nghị định quy định các mức phụ cấp ưu đãi theo nghề từ 20%-80%, được xác định theo đối tượng thụ hưởng, cấp học, loại hình cơ sở giáo dục, tính chất công việc và điều kiện địa bàn công tác.

Cô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân (Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) hướng dẫn học sinh cách may quần áo. ẢNH: NGUYỄN TRANG

Đặc biệt, lần đầu tiên nhân sự hỗ trợ giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được đưa vào diện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề với mức phụ cấp 20%. Đây là điểm mới đáng chú ý của nghị định, thể hiện sự ghi nhận đối với đội ngũ nhân sự tham gia hỗ trợ hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Tăng mức phụ cấp đối với một số nhóm nhà giáo

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với một số nhóm nhà giáo và cơ sở giáo dục đặc thù so với các quy định trước đây. Theo đó, nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học được hưởng mức phụ cấp 45%.

Nhà giáo giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, trường tiểu học đóng trên địa bàn xã khu vực I, khu vực II vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xã đảo, hải đảo, xã biên giới được hưởng mức phụ cấp 60%. Nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường năng khiếu thể dục thể thao, trường năng khiếu nghệ thuật, trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng mức phụ cấp 60%.

Đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường dự bị đại học, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc; trường, lớp dành cho người khuyết tật và một số cơ sở giáo dục đặc thù khác, mức phụ cấp là 80%.

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP cũng bổ sung mức phụ cấp 80% đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường trung học nghề, trường chuyên biệt đóng trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo giảng dạy người khuyết tật

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP dành riêng một điều quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo giảng dạy người khuyết tật trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập.

Theo đó, nhà giáo chuyên trách giảng dạy người khuyết tật trong lớp có từ 70% học viên trở lên là người khuyết tật sẽ được hưởng mức phụ cấp 70%. Đối với lớp học hòa nhập, mức phụ cấp được xác định theo tỷ lệ học viên là người khuyết tật trong lớp, từ 35% đến 65% đối với nhà giáo chuyên trách và từ 5% đến 35% đối với nhà giáo không chuyên trách theo số giờ giảng dạy thực tế.

Nhà giáo không chuyên trách giảng dạy người khuyết tật đồng thời được hưởng phụ cấp ưu đãi theo quy định đối với đối tượng giảng dạy người khuyết tật và phụ cấp ưu đãi theo nghề theo quy định chung của nghị định.

Chỉ hưởng mức phụ cấp ưu đãi cao nhất

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP quy định mức tiền phụ cấp ưu đãi theo nghề hàng tháng được tính trên cơ sở hệ số lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có), nhân với mức lương cơ sở và mức phụ cấp ưu đãi theo nghề tương ứng. Phụ cấp ưu đãi theo nghề được trả cùng kỳ lương hàng tháng, kể cả thời gian nghỉ hè và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Nghị định số 182/2026/NĐ-CP cũng quy định nguyên tắc chỉ được hưởng một mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cao nhất nếu đồng thời thuộc nhiều đối tượng hưởng; nguyên tắc bảo lưu phụ cấp khi điều động công tác; nguyên tắc hưởng phụ cấp đối với giáo viên dạy liên trường và cơ sở giáo dục có nhiều điểm trường hoặc phân hiệu.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 182/2026/NĐ-CP góp phần hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống chính sách phụ cấp ưu đãi theo nghề trong ngành giáo dục.

BỘ PHẬN CTBĐ