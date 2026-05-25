Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Tổ đình Phổ Quang

Chiều 25-5, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026 tại Tổ đình Phổ Quang, phường Cầu Kiệu.

Tại đây, đoàn thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Hùng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì Tổ đình Phổ Quang.

Đoàn đại biểu đến thăm Tổ đình Phổ Quang. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Hòa thượng Thích Thanh Hùng cùng chư tôn đức, tăng ni đón Đại lễ Phật đản an vui, hạnh phúc.

Đồng chí Võ Văn Minh gửi lời chúc mừng đến Hòa thượng Thích Thanh Hùng. Ảnh: CẨM NƯƠNG

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của Hòa thượng Thích Thanh Hùng trong quá trình phụng sự đạo pháp, dân tộc; đồng thời trân trọng những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Tổ đình Phổ Quang nói riêng trong công tác an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM.

Đoàn đại biểu gửi tặng phần quà chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch năm 2026 tại Tổ đình Phổ Quang

Hòa thượng Thích Thanh Hùng cảm ơn sự quan tâm và những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo TPHCM nhân dịp Đại lễ Phật đản.

CẨM NƯƠNG