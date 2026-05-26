Lan tỏa chính sách an sinh từ cơ sở

Những buổi tư vấn lưu động tại khu dân cư, nhà trọ, chợ truyền thống ở các địa phương giúp người lao động hiểu rõ hơn về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và tự nguyện tham gia, góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với đời sống.

Đến tận nhà trọ gặp công nhân, lao động tự do

Sáng cuối tuần, điểm tư vấn lưu động về chính sách BHXH, BHYT tại khu dân cư trên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (TPHCM) nhộn nhịp khi nhiều người lao động tự do đến tìm hiểu về chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Đây là một trong những hoạt động lan tỏa chính sách BHXH, BHYT tại khu dân cư, hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân.

Chuyên viên BHXH cơ sở Dĩ An tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến người dân

Sau một hồi chăm chú nghe chuyên viên BHXH tư vấn, ông Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, tạm trú khu phố 27, phường Thới An, làm nghề chạy xe ôm) cho biết, trước đây ông rất mơ hồ về BHXH. Do công việc thu nhập bấp bênh khiến ông Hoàng luôn ưu tiên chi tiêu trước mắt, chưa nghĩ nhiều đến chuyện lâu dài như lương hưu, chi phí khám chữa bệnh…

Sau khi được tư vấn về mức đóng, những lợi ích của BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, nhất là quyền được chăm sóc y tế, hưởng lương hưu, ông Hoàng cho rằng, chính sách BHXH, BHYT ngày càng gần gũi, thiết thực với cuộc sống.

Cùng với điểm tư vấn tập trung, nhiều tổ tuyên truyền của BHXH cơ sở còn đến tận khu nhà trọ, gặp gỡ công nhân, lao động tự do để giải đáp trực tiếp những vướng mắc về chính sách BHXH, BHYT. Tại khu nhà trọ ở phường Bến Cát, sau khi được tư vấn về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, bà Nguyễn Thị Lý vẫn băn khoăn: người lao động đã tham gia BHXH tự nguyện, khi vào làm việc tại doanh nghiệp và chuyển sang BHXH bắt buộc thì thời gian đóng trước đó có được cộng nối hay không.

Chuyên viên BHXH cơ sở Bến Cát đã dẫn trường hợp cụ thể: một người lao động tham gia BHXH tự nguyện 5 năm, sau đó vào doanh nghiệp làm việc và tiếp tục đóng BHXH bắt buộc; toàn bộ quá trình tham gia được ghi nhận, cộng nối theo quy định. Cách giải thích rõ ràng, sát thực tế giúp bà Lý yên tâm hơn, đồng thời thấy rõ tính liên thông, bền vững và nhân văn của chính sách BHXH.

Tại phường Nhiêu Lộc, hoạt động tuyên truyền được gắn với chăm lo an sinh khi 50 sổ BHXH được trao cho hộ nghèo, cận nghèo, tạo thêm điểm tựa cho những người còn nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Nhiêu Lộc, cho hay, đơn vị tư vấn BHXH, BHYT về khu dân cư, chợ truyền thống và nơi đông người; qua đó, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, thấy được sự cần thiết để tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Tạo điểm tựa an sinh bền vững

Tháng cao điểm vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “BHXH - điểm tựa an sinh trọn đời” của BHXH TPHCM với mục tiêu phát triển thêm 7.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 104.000 người tham gia BHYT hộ gia đình trong tháng 5-2026.

Theo BHXH TPHCM, khu vực lao động phi chính thức hiện vẫn còn tỷ lệ lớn người chưa tham gia BHXH, BHYT. Đây cũng là nhóm người dễ bị tổn thương trước những biến động về sức khỏe, thu nhập và việc làm. Vì vậy, việc đưa chính sách đến tận khu dân cư, khu nhà trọ, chợ dân sinh không chỉ là hoạt động tuyên truyền đơn thuần mà còn là giải pháp để mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội từ cơ sở.

Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ BHXH trực tiếp giải đáp các câu hỏi liên quan đến mức đóng, phương thức tham gia, quyền lợi hưởng lương hưu, chế độ tử tuất hay quyền lợi khám chữa bệnh BHYT. Nhiều người dân sau khi được giải thích đã chủ động đăng ký tham gia.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, thông tin, các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026 nhằm lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, nhất là đến lao động khu vực phi chính thức, hộ kinh doanh cá thể và người dân chưa tham gia.

Theo ông Hà, tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là cách mỗi người chủ động bảo vệ mình trước rủi ro về sức khỏe, thu nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.

BHXH TPHCM xác định mục tiêu tiếp tục phát triển người tham gia BHXH, BHYT, thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cụ thể, năm 2026, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%, hướng đến bao phủ toàn dân vào năm 2030; tỷ lệ người tham gia BHXH đạt 62% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Do đó, BHXH TPHCM tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi, đơn giản hóa quy trình cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia cũng như thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. BHXH TPHCM cũng tăng cường đào tạo đội ngũ nhân viên tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần phát triển bền vững số lượng người tham gia BHXH, BHYT.

BHXH TPHCM và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã triển khai kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030 về tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Trọng tâm là tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng hình thức phù hợp từng nhóm phụ nữ; đồng thời vận động nguồn lực xã hội tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ đơn thân nuôi con nhỏ, phụ nữ cao tuổi từ 60-64 tuổi.

ĐÔNG SƠN