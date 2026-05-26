Cá voi xuất hiện tại vịnh Nha Trang

Sáng 26-5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa ghi nhận cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang.

Cá voi xuất hiện tại Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Nguồn: Ban Quản lý vịnh Nha Trang

Để bảo đảm an toàn cho cá voi, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đề nghị các tổ chức, cá nhân và phương tiện đường thủy giữ khoảng cách tối thiểu 100m khi quan sát; không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu hoặc cố tình di chuyển vào giữa đàn cá.

Các phương tiện phục vụ du lịch không tụ tập đông quanh khu vực có cá voi; giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn và tắt động cơ khi dừng quan sát; không sử dụng flycam ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn. Cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp, do đó tiếng ồn từ động cơ, loa phát thanh hoặc thiết bị bay có thể ảnh hưởng đến tập tính sinh học của loài.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, du khách và người điều khiển phương tiện về trách nhiệm bảo vệ cá voi và các loài động vật biển hoang dã. Trường hợp phát hiện cá voi hoặc động vật biển quý hiếm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp bảo vệ theo quy định.

Trước đó, vào tháng 7-2025, cá voi cũng từng xuất hiện tại khu vực này, đây là tín hiệu tích cực đối với hệ sinh thái biển của vịnh Nha Trang.

HIẾU GIANG

