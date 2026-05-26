Làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ sinh thái tại Quảng Ngãi

UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ sinh thái Khu dân cư 577.

Clip: Cá chết nổi trên hồ sinh thái Khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi

Những ngày gần đây, người dân tại Khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi liên tục phát hiện hàng loạt cá rô phi, cá trắm… chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ sinh thái. Cá chết bốc mùi hôi tanh gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Cá chết dạt vào bờ hồ

Chị Bùi Thị Thu Thủy (Khu dân cư 577, phường Trương Quang Trọng) cho biết, vào buổi sáng khi đi tập thể dục quanh hồ sinh thái, chị phát hiện cá chết nổi trên mặt nước, dạt vào từng góc hồ. Chị Thủy lo lắng: “Cá chết nổi nhiều như vậy khiến người dân hoang mang, lo lắng ảnh hưởng đến môi trường và nguồn nước quanh khu vực”.

Ngay sau khi xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom cá chết và vệ sinh khu vực hồ nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm.

Ghi nhận chiều 25-5, dù lực lượng vệ sinh và bảo vệ khu dân cư đã thu gom một lượng lớn cá chết, song tại nhiều vị trí ven bờ và giữa hồ vẫn còn nhiều cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Cá trắm, cá rô phi chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước

Chị Mai Thị Hồng Vỹ, Tổ trưởng Tổ dân phố Trường Thọ Đông B, phường Trương Quang Trọng, kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra chất lượng nguồn nước, xác định rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt tại hồ sinh thái, có hướng xử lý phù hợp nhằm tránh tình trạng tái diễn, ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Các cơ quan chức năng cần có giải pháp đảm bảo môi trường sống, sức khỏe cho người dân trước tình trạng cá chết hồ sinh thái

Ông Phạm Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, theo nhận định ban đầu, việc người dân thường xuyên phóng sinh khiến số lượng cá trong hồ tăng cao. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, tảo phát triển mạnh, làm lượng oxy trong nước giảm, cá thiếu oxy nên chết hàng loạt. Do hồ sinh thái nằm trong Khu dân cư 577 nên chính quyền phường Trương Quang Trọng đã chỉ đạo đơn vị quản lý khu dân cư phối hợp kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN TRANG