Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị phòng cháy rừng do nắng nóng kéo dài

Tỉnh Tây Ninh kiểm soát người ra vào rừng nhằm bảo vệ và phòng chống cháy rừng trong thời điểm nắng nóng. Ảnh: QUANG VINH

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay thời tiết đang nắng nóng, tâm điểm nắng nóng có thể kéo dài từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C, có nơi cao hơn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, thời gian tới, do tác động của biến đổi khí hậu và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, nắng nóng gay gắt tiếp tục diễn ra tại nhiều địa phương, nguy cơ cháy rừng rất cao.

Để giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực có nguy cơ cháy rừng cao, rà soát, bổ sung phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần để sẵn sàng xử lý tình huống cấp bách.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp nhằm nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm soát việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì và các hành vi có nguy cơ gây cháy rừng.

Khi xảy ra cháy rừng, các địa phương cần khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại, khắc phục hậu quả, phục hồi diện tích rừng bị cháy trong thời gian sớm nhất. Đồng thời điều tra, xác định nguyên nhân, đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định pháp luật.

PHÚC VĂN