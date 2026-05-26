Chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt nắng nóng kéo dài bất thường

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, nắng nóng oi bức và gay gắt diện rộng ở Hà Nội và miền Bắc, miền Trung hôm nay (26-5) kéo dài từ 10 giờ đến 18 giờ, nền nhiệt cao từ sáng sớm đến đêm khuya.

Từ hơn 5 giờ sáng, mặt trời đã xuất hiện ở Hà Nội, cảm giác oi nóng từ sáng sớm. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 26 đến 27-5, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Hôm nay, nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, nhiều nơi trên 40 độ C.

Dự báo nền nhiệt Hà Nội ngày 26-5, cập nhật lúc 6 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế kéo dài tình trạng nắng nóng từ ngày 26 đến 28-5. Một số nơi xuất hiện nền nhiệt rất cao kết hợp độ ẩm thấp, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ và ảnh hưởng sức khỏe.

Từ đêm 27-5, thời tiết Bắc bộ có thể xuất hiện mưa dông, cục bộ có nơi mưa to. Sau mưa, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng thu hẹp phạm vi hoạt động.

Tại TPHCM, Nam bộ và Tây Nguyên, thời tiết hôm nay phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông cục bộ như ngày 25-5. Từ khoảng ngày 27-5, mưa có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng mưa, một số nơi có thể xảy ra mưa to. Khu vực Tây Nguyên cần đề phòng mưa đá do dông nhiệt.

Cơn mưa ở TPHCM chiều 25-5. Ảnh: QUỐC ANH

Theo các mô hình dự báo quốc tế như GFS và ECMWF, hình thái thời tiết cuối tháng 5 tại Việt Nam chịu tác động đồng thời của vùng áp thấp nóng phía Tây tới khí hậu ở miền Bắc và miền Trung; hoạt động tăng dần của gió mùa Tây Nam tại Nam bộ. Xu thế chung là nắng nóng còn duy trì trong vài ngày tới trước khi mưa dông gia tăng tại nhiều khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia) cho biết, đợt nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng tại Bắc bộ và Trung bộ không bất thường về thời điểm xuất hiện, nhưng bất thường ở cường độ và thời gian kéo dài.

Đây là đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa hè năm 2026 đến nay, đồng thời nằm trong nhóm những đợt nắng nóng mạnh nhất trong tháng 5 vài năm gần đây. Nhiều khu vực ghi nhận nhiệt độ phổ biến 37-39 độ C, một số nơi trên 40 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài hơn bình thường, bắt đầu từ khoảng 8-9 giờ và duy trì đến khoảng 19 giờ, kết hợp với hiệu ứng gió phơn khô nóng, nhiều nơi xuất hiện cảm giác oi bức, ngột ngạt.

Theo chuyên gia này, nhiều người cảm thấy nhiệt độ ngoài trời cao hơn mức dự báo là do nhiệt độ khí tượng được đo trong điều kiện tiêu chuẩn, còn nhiệt độ cảm nhận thực tế chịu tác động của bề mặt bê tông, nhựa đường, mái tôn và mật độ xây dựng đô thị.

PHÚC HẬU