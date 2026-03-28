VWS diễn tập PCCC và CNCH quy mô lớn tại Đa Phước, sẵn sàng ứng phó tình huống khẩn cấp

Từ tập huấn kỹ năng thực chiến đến diễn tập tình huống quy mô lớn, Công ty VWS tăng tốc siết chặt an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, chủ động ứng phó mọi tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong thời gian cao điểm mùa khô.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở VWS triển khai phương tiện, phun nước từ xe thang trong tình huống diễn tập tại Khu liên hợp Đa Phước.

Kích hoạt “lá chắn lửa” ở Khu xử lý chất thải Đa Phước

Trong hai ngày 26 và 27-3, tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (xã Hưng Long, TPHCM), Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam – VWS đã tổ chức tập huấn và diễn tập công tác PCCC-CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở gồm cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC-CNCH kiểm tra, lắp đặt thiết bị chữa cháy trên xe chuyên dụng phục vụ công tác diễn tập

Chương trình tập huấn có sự phối hợp chuyên môn từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TPHCM, tập trung trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó các tình huống cháy nổ khẩn cấp trong môi trường đặc thù. Nội dung tập huấn xoay quanh nguyên nhân cháy nổ phổ biến, đặc biệt là các sự cố liên quan đến điện, nguồn nhiệt, xăng dầu và các phương tiện vận tải tại khu xử lý rác.

Các học viên được hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, cách kiểm tra hệ thống điện, bố trí lối thoát hiểm và sử dụng thiết bị chữa cháy tại chỗ. Phần thực hành diễn ra trực tiếp tại hiện trường với các tình huống giả định cháy do rò rỉ gas và xăng dầu. Các học viên được hướng dẫn trực tiếp sử dụng bình chữa cháy, thao tác lăn vòi, tiếp nước và xử lý đám cháy ban đầu.

Lực lượng tham gia diễn tập thực hành sơ cứu nạn nhân trong tình huống giả định tại khu vực nhà điều hành VWS

Anh Phạm Văn Khoa, kỹ sư trắc địa, thành viên đội PCCC cơ sở thuộc Công ty VWS cho biết, việc được trực tiếp thao tác giúp nâng cao phản xạ và sự tự tin. Theo anh, kỹ năng thực hành là yếu tố quan trọng giúp người lao động có thể xử lý nhanh khi sự cố xảy ra, thay vì lúng túng như khi chỉ học lý thuyết.

Diễn tập quy mô lớn, nâng cao khả năng ứng phó, phối hợp chữa cháy

Tại buổi diễn tập phương án PCCC-CNCH quy mô lớn tại Khu liên hợp Đa Phước với tình huống giả định xảy ra tại khu vực văn phòng nhà điều hành của VWS, với nhiều phương tiện chuyên dụng như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang và xe cứu thương. Quá trình diễn tập được triển khai theo kịch bản chặt chẽ, sự phối hợp nhịp nhàng giữa lực lượng chuyên nghiệp và lực lượng PCCC cơ sở của VWS. Các tổ được phân công nhiệm vụ rõ ràng, từ chữa cháy, cứu người đến sơ cứu, vận chuyển nạn nhân, tài sản…

Lực lượng tham gia diễn tập thực hành sơ cứu, chuyển nạn nhân lên cáng trong tình huống giả định tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước

Theo anh Đỗ Minh Quang, phụ trách Phòng An toàn lao động Công ty VWS, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng từ trước đó, từ xây dựng kế hoạch đến kiểm tra trang thiết bị. Nhờ vậy, buổi diễn tập diễn ra đúng kịch bản, đảm bảo an toàn và đạt hiệu quả cao.

Đánh giá từ lực lượng chức năng cho thấy, đội PCCC cơ sở của VWS có tinh thần làm việc nghiêm túc, kỹ năng xử lý tình huống tốt, phản ánh hiệu quả của quá trình huấn luyện bài bản trong nhiều năm.

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS, thăm hỏi, động viên lực lượng tham gia diễn tập PCCC-CNCH tại Khu liên hợp Đa Phước

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc VWS nhấn mạnh, công tác diễn tập PCCC-CNCH luôn được duy trì định kỳ, đặc biệt trong mùa khô khi nguy cơ cháy nổ tăng cao. Theo bà, mục tiêu không chỉ là tuân thủ quy định mà còn rèn luyện tâm lý bình tĩnh cho người lao động khi đối mặt sự cố.

Bà Phương cho biết, việc trang bị kỹ năng PCCC không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp mỗi cá nhân bảo vệ bản thân và xử lý tình huống trong đời sống hàng ngày. Do đó, VWS luôn dành ngân sách riêng để duy trì hoạt động này, đồng thời có thể tăng tần suất diễn tập tùy theo điều kiện thời tiết hoặc yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Lực lượng tham gia diễn tập PCCC-CNCH chụp ảnh lưu niệm tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước sau buổi diễn tập

“Công tác PCCC-CNCH luôn được đặt ở vị trí ưu tiên hàng đầu. Mỗi năm, công ty luôn dành nguồn kinh phí lớn hàng tỷ đồng cho hoạt động đảm bảo an toàn, trong đó đầu tư hệ thống mạng lưới trụ nước chữa cháy bao phủ toàn bộ các phân khu trọng yếu tại Khu liên hợp, đồng thời duy trì bảo dưỡng các thiết bị chữa cháy, đường nước cứu hỏa và các phương tiện chuyên dụng, đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành trong mọi tình huống” – bà Phương nhấn mạnh

Việc kết hợp giữa đầu tư thiết bị và nâng cao năng lực con người đã tạo nên “lá chắn” an toàn vững chắc cho toàn bộ khu liên hợp. Qua đó, VWS hướng tới mục tiêu hạn chế tối đa nguy cơ cháy nổ, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững, biến Đa Phước thành một “pháo đài” an toàn, đảm bảo quy trình xử lý rác thải không bao giờ bị gián đoạn bởi sự cố cháy nổ, hỏa hoạn.

QUANG KHOA