WHO: Đậu mùa khỉ sẽ không thành dịch như Covid-19

Theo ông Hans Kluge, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đậu mùa khỉ hiện lây lan ở châu Phi và một số nước bên ngoài châu Phi không gây ra mối đe dọa sức khỏe cộng đồng giống như đại dịch Covid-19 và sẽ không dẫn đến lệnh phong tỏa.

Mẫu xét nghiệm tìm virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Ảnh: REUTERS

Trong cuộc họp báo vào ngày 20-8, ông Kluge cho biết bằng cách cung cấp đủ vaccine cho các quốc gia bị ảnh hưởng ở châu Phi và khuyến khích theo dõi chặt chẽ những bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ, sự lây lan của căn bệnh này có thể được kiểm soát. Theo quan chức WHO, 2 năm trước, WHO đã kiểm soát được đậu mùa khỉ ở châu Âu nhờ sự tham gia trực tiếp của cộng đồng nam giới đồng tính.

Phần lớn các trường hợp nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ Clade 2 xảy ra ở nam giới đồng tính và song tính, đặc biệt là những người có nhiều bạn tình. Hiện xuất hiện chủng Clade 1b, được cho là lây lan dễ dàng hơn qua tiếp xúc gần. Clade 1b làm chết hàng trăm người ở miền Trung châu Phi và được phát hiện vào tuần trước tại Thụy Điển.

Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Y tế Philippines Teodoro Herbosa ngày 21-8 cho biết, một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ mới được phát hiện gần đây tại quốc gia Đông Nam Á này thuộc biến thể Clade 2. Bệnh nhân, là nam giới người Philippines 33 tuổi, không có tiền sử đi lại bên ngoài Philippines, đang hồi phục tại bệnh viện.

Trong diễn biến liên quan, Công ty Emergent BioSolutions cho biết sẽ tặng 50.000 liều vaccine đậu mùa cho CHDC Congo và các quốc gia bị ảnh hưởng khác là Burundi, Kenya, Rwanda và Uganda để giải quyết đợt bùng phát bệnh đậu mùa hiện tại. Vaccine ACAM2000 của Emergent, được chấp thuận cho bệnh đậu mùa, đã được sử dụng làm mũi tiêm phòng đậu mùa khỉ nhưng Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ vẫn chưa chấp thuận đơn xin sử dụng loại vaccine này do lo ngại có nhiều tác dụng phụ và rủi ro hơn so với vaccine Jynneos của Bavarian Nordic A/S (công ty công nghệ sinh học Đan Mạch). Jynneos được chấp thuận tại Mỹ cho cả bệnh đậu mùa ở người và đậu mùa khỉ.

HUY QUỐC