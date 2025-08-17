Thúc đẩy năng lực nội khối

Theo thông báo, Sáng kiến Nhu cầu xây dựng năng lực (CBNI) cho các nền kinh tế đang phát triển trong APEC được phê chuẩn tại Hội nghị các quan chức cấp cao lần thứ 3 của APEC 2025 (SOM3) diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc. CBNI được triển khai từ năm 2012, nhằm tăng cường năng lực cho các nền kinh tế đang phát triển, giúp nâng cao hiểu biết và khả năng đàm phán các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Thương mại khu vực (RTA).

Trước tiên, CBNI tập trung khảo sát và xác định các nhu cầu cụ thể của từng nền kinh tế đang phát triển. Các cuộc khảo sát do Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) của APEC thực hiện, phối hợp với các nền kinh tế thành viên, nhằm đánh giá các lỗ hổng về kỹ năng đàm phán, khả năng tiếp cận các vấn đề thương mại thế hệ mới như thương mại điện tử, cạnh tranh và sở hữu trí tuệ. Dựa trên đánh giá, APEC xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp, tập trung vào các lĩnh vực. Các hội thảo, như Hội thảo Xây dựng Năng lực về Thương mại và Môi trường 2025, được thiết kế để chia sẻ thực tiễn tốt nhất và cung cấp hướng dẫn kỹ thuật, giúp các nền kinh tế đang phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

APEC cũng thiết lập cơ chế giám sát để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo. Các nền kinh tế báo cáo tiến độ thông qua các đánh giá ngang hàng đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả. Ví dụ, giai đoạn 2018-2021 đã cho thấy sự cải thiện trong kỹ năng đàm phán về các biện pháp phi thuế quan và thương mại điện tử ở các nền kinh tế như Việt Nam và Indonesia; bước cuối nhấn mạnh việc chia sẻ kinh nghiệm giữa các nền kinh tế APEC thông qua các diễn đàn như ABAC và CTI.

Các hội thảo, chẳng hạn Hội thảo về Kinh tế Số (năm 2021), khuyến khích đối thoại để đề xuất các sáng kiến mới, thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm. CBNI tới đây giới thiệu kế hoạch hỗ trợ các nền kinh tế hội nhập kinh tế khu vực hiệu quả hơn, đặc biệt trong bối cảnh thương mại toàn cầu phức tạp. Việt Nam, với vai trò chủ nhà APEC 2027, cam kết đẩy mạnh các sáng kiến này.

VIỆT ANH