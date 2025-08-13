Tổng thống Mỹ có thể thăm Nga

Thế giới

Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio đã thảo luận các công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8.

Nga My.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: EPA

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ thăm Nga trong tương lai, song trước mắt, Alaska sẽ là điểm hẹn của hai nhà lãnh đạo.

Hãng BBC dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay, Tổng thống Donald Trump sẽ có cuộc hội đàm trực tuyến với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 13-8 (giờ địa phương), 2 ngày trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhận định về cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sắp tới, Giáo sư Timothy Kneeland, chuyên ngành lịch sử, chính trị và luật tại Đại học Nazareth (Mỹ) cho rằng, cuộc gặp “khó đạt một thỏa thuận cuối cùng”, nhưng có thể đặt nền móng cho khuôn khổ đàm phán sâu hơn, hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, chuyên gia này cảnh báo vấn đề Ukraine sẽ là phép thử khó khăn hơn cho Tổng thống Mỹ so với Tổng thống Nga. Theo Giáo sư Kneeland, Tổng thống Mỹ “không thể rời bàn đàm phán với hình ảnh một người nhượng bộ” trước những đề xuất của Moscow, bởi điều đó có thể gây bất lợi cho Kiev và ảnh hưởng tới hình ảnh chính trị của Tổng thống Donald Trump trước người ủng hộ.

