Giới lãnh đạo châu Âu ra thông điệp cứng rắn về vấn đề Ukraine

Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu ngày 16-8 đã cùng khẳng định sẽ duy trì viện trợ cho Ukraine, đồng thời tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15-8. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố chung của giới lãnh đạo châu Âu được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về nội dung cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska ngày 15-8.

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo gồm: Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh rằng, họ sẵn sàng phối hợp cùng Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự hậu thuẫn của châu Âu.

Tuyên bố của giới chức châu Âu nêu rõ, Ukraine cần có được những “bảo đảm an ninh thép” để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, và "quyền quyết định liên quan tới lãnh thổ sẽ thuộc về Ukraine". Tuyên bố khẳng định các nước châu Âu tiếp tục sát cánh cùng Ukraine nhằm hướng tới chấm dứt xung đột và một nền hòa bình công bằng, bền vững.

Các lãnh đạo cũng khẳng định sẽ duy trì sức ép đối với Nga chừng nào xung đột vẫn tiếp diễn, thông qua siết chặt các lệnh trừng phạt và các biện pháp kinh tế rộng hơn.

Theo TTXVN