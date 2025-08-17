Tổng thống Mỹ yêu cầu hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện ở Ukraine

Ngày 17-8, theo Washington Post, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, các bên nên hướng tới thỏa thuận hòa bình toàn diện để chấm dứt xung đột Ukraine, thay vì theo đuổi lệnh ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Alaska, Mỹ

Theo Tổng thống Donald Trump, các lệnh ngừng bắn thường không duy trì được lâu. Đây được coi là thay đổi lớn về lập trường của Tổng thống Mỹ sau hội nghị thượng đỉnh tại Alaska. Một trong những yêu cầu trọng tâm của ông Donald Trump suốt những tháng qua là đạt được lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Đây cũng là mục tiêu mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và nhiều lãnh đạo châu Âu theo đuổi từ lâu. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti, phát biểu trong cuộc họp tại Điện Kremlin về kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có những đánh giá tích cực về kết quả hội nghị. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, cuộc thảo luận với Tổng thống Trump đã diễn ra một cách “thẳng thắn và chứa nhiều thông tin”, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng sự kiện này đã đưa Nga “tiến gần hơn tới những giải pháp cần thiết”.

Trong diễn biến liên quan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine có thể được tổ chức tại châu Âu.

PHƯƠNG NAM