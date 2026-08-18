Thế giới

Nổ súng trong trường học ở Philippines, 2 học sinh thiệt mạng

SGGPO

Sáng 18-8 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra tại Trường Trung học Ateneo de Zamboanga, miền Nam Philippines, làm ít nhất 2 người chết, 9 người bị thương. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, đã xảy ra 2 vụ xả súng trong trường học gây chết người tại nước này. 

Trường học nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: PHILSTAR
Trường học nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: PHILSTAR

Theo báo Philippines Star, cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết nghi phạm là một học sinh lớp 8. Học sinh này mang súng vào lớp học nằm ở tầng 4 và nổ súng làm 1 nam sinh thiệt mạng và 9 học sinh khác bị thương. Nghi phạm sau đó di chuyển xuống tầng 3 và tự sát bằng súng.

Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 7 giờ 50 sáng và nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường. Nhà chức trách đang điều tra cách súng được đưa vào khuôn viên nhà trường. Một số nguồn tin địa phương cho biết nghi phạm có thể mang theo cả súng ngắn và súng trường, song chi tiết về loại vũ khí và diễn biến vụ nổ súng vẫn chưa được xác minh.

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Phụ huynh tới trường đón con sau vụ xả súng. Ảnh: RT

Trường học nói trên thuộc Đại học Ateneo de Zamboanga ở thành phố Zamboanga. Chính quyền thành phố Zamboanga cho biết tình hình đã được kiểm soát, các biện pháp an ninh phù hợp đã được triển khai.

Vụ việc xảy ra chưa đầy hai tháng sau vụ nổ súng tại Trường Trung học quốc gia San Jose ở Tacloban vào hôm 22-6, khiến 3 học sinh thiệt mạng và khoảng 20 người bị thương.

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HUY QUỐC

Từ khóa

Xả súng Nổ súng thiệt mạng Philippines trường học học sinh

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