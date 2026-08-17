Cháy rừng lớn nhất lịch sử Bỉ lan sang Đức

Tính đến ngày 16-8, đám cháy tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông Bỉ đã thiêu rụi khoảng 3.000ha, trở thành vụ cháy rừng lớn nhất từng được ghi nhận tại nước này. Bỉ kích hoạt Cơ chế Bảo vệ dân sự Liên minh châu Âu (EU) để đề nghị hỗ trợ quốc tế.

Đám cháy tại khu bảo tồn thiên nhiên High Fens ở miền Đông Bỉ. Ảnh: IANS

Đám cháy bùng phát ngày 14-8 và tăng gấp đôi diện tích chỉ trong vòng 24 giờ, thảm họa cháy rừng tiếp tục bùng phát và càn quét nhiều khu vực tại châu Âu. Theo hãng tin Reuters, khoảng 600 người phải sơ tán và chưa được phép trở về nhà. Lực lượng ứng phó đang tập trung tại hướng Đông đám cháy, nơi ngọn lửa lan về phía nước Đức.

Tại thị trấn Monschau của Đức, gần biên giới Bỉ, chính quyền yêu cầu một số người dân rời khỏi khu vực do ảnh hưởng của khói.

Các phương tiện chữa cháy đường không từ nhiều nước châu Âu được điều động tham gia hoạt động ứng phó trong bối cảnh nắng nóng gay gắt và thời tiết khô hạn kéo dài. EU bố trí sẵn 777 lính cứu hỏa từ 14 quốc gia, cùng 22 máy bay và 5 trực thăng để hỗ trợ những nước bị quá tải.

Với diện tích khoảng 3.000ha, đám cháy đã vượt xa vụ cháy năm 2011, từng được xem là lớn nhất trong lịch sử Bỉ với khoảng 1.400ha bị ảnh hưởng. Khu bảo tồn High Fens có nhiều vùng than bùn, rừng thông và thảm thực vật dễ cháy do bị khô sau các đợt nắng nóng và hạn hán kéo dài.

Châu Âu triển khai lực lượng ứng phó cháy rừng lớn nhất từ trước tới nay tại các khu vực có nguy cơ cao. Ảnh: EC

Tại đảo Salamina gần thủ đô Athens của Hy Lạp, hai người thiệt mạng và hơn 500 người được lệnh sơ tán trong ngày 16-8. Khoảng 260 lính cứu hỏa cùng máy bay và trực thăng chữa cháy được triển khai.

Pháp cũng đã điều động 100 lính cứu hỏa sang hỗ trợ Tây Ban Nha ứng phó đám cháy kéo dài đe dọa một tu viện có lịch sử khoảng 1.000 năm.

Nắng nóng và hạn hán kéo dài khiến thảm thực vật tại nhiều nơi ở châu Âu trở nên khô, dễ bắt lửa. Ủy ban châu Âu cảnh báo cháy rừng không còn là nguy cơ theo mùa hay chỉ tập trung ở Địa Trung Hải, mà đang trở thành mối đe dọa xuyên biên giới.

HẠNH CHI