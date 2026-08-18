Hàn Quốc kỳ vọng có thêm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Ngày 18-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc bày tỏ hy vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

Cuộc gặp thứ ba giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Khu phi quân sự ở Panmunjom, biên giới hai miền Triều Tiên, ngày 30-6-2019. Ảnh: YONHAP

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng nếu được hiện thực hóa, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ góp phần vào hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời chuyển sang giai đoạn hòa giải và hợp tác liên Triều.

Quan chức này cho biết đây cũng là lập trường “nhất quán” của Bộ Thống nhất về khả năng tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Các cơ quan của Chính phủ Hàn Quốc sẽ trao đổi để xây dựng cụ thể hơn kế hoạch đóng vai trò trung gian thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ngày 17-8 (giờ Mỹ) cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phản hồi đề nghị đối thoại của ông. Trước đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu rút gọn đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc, động thái được xem là tín hiệu hòa giải hướng tới Bình Nhưỡng.

Trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 3 lần gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Cuộc gặp đầu tiên diễn ra ngày 12-6-2018 tại Singapore, là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên đầu tiên trong lịch sử. Cuộc gặp thứ hai diễn ra ngày 27 và 28-2-2019 tại Hà Nội, Việt Nam. Cuộc gặp thứ ba diễn ra ngày 30-6-2019 tại Khu phi quân sự (DMZ) ở Panmunjom, biên giới hai miền Triều Tiên. Trong cuộc gặp thứ ba, ông Donald Trump trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên đặt chân vào lãnh thổ Triều Tiên.

KHÁNH MINH