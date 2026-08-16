Thế giới

Mỹ ghi nhận nhiều vụ nổ súng trong 24 giờ

SGGPO

Sáng 16-8 (giờ Việt Nam), tại thành phố Lexington, bang Kentucky của Mỹ, xảy ra vụ nổ súng khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ tư tại Mỹ chỉ trong 24 giờ.

Cảnh sát được tăng cường sau khi xảy ra vụ xả súng tại khuôn viên Trường Đại học bang Virginia. Ảnh: X
Cảnh sát được tăng cường sau khi xảy ra vụ xả súng tại khuôn viên Trường Đại học bang Virginia. Ảnh: X

Cảnh sát trưởng Lexington Lawrence Weathers cho biết, vụ xả súng xảy ra khoảng 18 giờ 45 phút ngày 15-8 (giờ địa phương, tức 5 giờ 45 phút sáng 16-8 giờ Việt Nam) tại công viên Charles Young ở trung tâm thành phố. Những người bị thương, trong đó có một em bé 4 tuổi và một thiếu niên 14 tuổi, đã được đưa vào bệnh viện.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra khi tại công viên đang có một buổi hòa nhạc ngoài trời. Một video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có ít nhất 13 tiếng súng nổ.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Nhà chức trách chưa công bố thông tin về nghi phạm.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh Mỹ liên tiếp ghi nhận các vụ xả súng nghiêm trọng tại nhiều địa phương chỉ trong 24 giờ.

Cùng ngày, theo hãng tin ABC, xảy ra vụ nổ súng tại Đại học bang Virginia làm 5 người bị thương, trong đó một người đang nguy kịch. Nghi phạm đã bị bắt khi đang trốn trong tủ quần áo tại khuôn viên trường. Cảnh sát cho biết, Camron Harris, 19 tuổi, được đưa đến nhà tù hạt Chesterfield. Sinh viên được yêu cầu theo dõi email để cập nhật các biện pháp an toàn và những nguồn hỗ trợ hiện có.

Trước đó, tối 15-8, một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Chicago (bang Illinois) khiến 4 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 14-8, vụ xả súng hàng loạt tại bang Michigan khiến 3 người thiệt mạng. Cảnh sát cho biết nghi phạm Chad Hickman cũng được cho là sát hại 2 người khác trong khu vực. Nghi phạm sau đó đã dùng súng tự sát.

Tin liên quan
KHÁNH MINH

Từ khóa

Mỹ xả súng Camron Harris xả súng hàng loạt tư sát

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn