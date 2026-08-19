Mỹ tuyên bố không đàm phán với Iran

Ngày 18-8, kênh Al Jazeera đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hiện không có cuộc đàm phán nào với Iran đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch, khẳng định lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran vẫn "có hiệu lực đầy đủ".

Theo dữ liệu của công ty Kpler (Bỉ), lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz giảm mạnh trong những ngày gần đây. Ảnh: WANA

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng đăng một tấm bản đồ thể hiện eo biển Hormuz là "lãnh thổ mới của Mỹ", tiếp tục nêu ý tưởng Mỹ giành quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Tấm bản đồ eo biển Hormuz có chú thích "lãnh thổ mới của Mỹ". Ảnh: THE MEDIA LINE



Cùng ngày, Qatar - nước trung gian trong đàm phán Mỹ-Iran, cho rằng một thỏa thuận giữa Iran và Oman về eo biển Hormuz có thể mở đường để Tehran và Washington nối lại đàm phán chấm dứt xung đột.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết, Doha đang chờ kết quả thỏa thuận này. Tuy nhiên, nhà đàm phán hàng đầu của Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định, eo biển Hormuz chưa thể mở lại nếu Mỹ chưa đáp ứng các yêu cầu của Tehran, trong đó có việc dỡ bỏ phong tỏa hải quân.

Bản ghi nhớ nhằm chấm dứt giao tranh và mở ra thời hạn 60 ngày để đàm phán hòa bình được Iran và Mỹ ký hồi tháng 6 đã đổ vỡ do bất đồng liên quan cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Iran yêu cầu các tàu phải xin phép và trả phí dịch vụ quá cảnh, trong khi Mỹ và một số nước trong khu vực phản đối. Tehran đã tấn công các tàu tìm cách qua eo biển mà không xin phép.

MINH CHÂU