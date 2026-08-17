Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu thu hẹp tập trận Mỹ - Hàn

Sáng 17-8, Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield theo kế hoạch, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận.

Các phương tiện quân sự Mỹ tại một căn cứ của Lục quân Mỹ ở Dongducheon, tỉnh Gyeonggi, trước cuộc tập trận chung Ulchi Freedom Shield giữa Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, Ulchi Freedom Shield diễn ra từ ngày 17 đến 27-8, với khoảng 18.000 quân nhân Hàn Quốc tham gia. Cuộc tập trận gồm các hoạt động phối hợp đa lĩnh vực nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các mối đe dọa của chiến tranh hiện đại.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận vẫn diễn ra theo kế hoạch. Seoul chưa công bố lực lượng Mỹ hoặc nội dung huấn luyện có được điều chỉnh sau chỉ thị của Tổng thống Trump hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết đã quá muộn để hủy Ulchi Freedom Shield, nhưng có chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “giảm đáng kể” quy mô cuộc tập trận.

Ông Trump cũng cho rằng cuộc tập trận tốn kém và gửi tín hiệu thù địch tới Triều Tiên, đồng thời nhắc lại mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội Truth Social cho biết, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thu hẹp đáng kể cuộc tập trận.

Hãng Yonhap nhận định động thái thu hẹp tập trận có thể nhằm tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại Mỹ - Triều. Một ngày trước khi đưa ra chỉ thị, ông Trump đăng lại hình ảnh cuộc gặp với ông Kim Jong-un tại làng đình chiến Panmunjom năm 2019 và nhắc lại quan hệ giữa hai người.

HẠNH CHI