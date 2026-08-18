Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump xuống mức thấp nhất

Ngày 18-8, The Strait Times dẫn kết quả thăm dò Reuters/Ipsos cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump giảm xuống mức thấp nhất, trong bối cảnh phần lớn người Mỹ lo ngại xung đột Mỹ - Iran kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WHITE HOUSE

Cuộc thăm dò được hoàn tất ngày 17-8, sau 4 ngày thực hiện.

Theo đó, chỉ 33% số người được hỏi cho biết họ hài lòng với “màn thể hiện” của Tổng thống Mỹ Trump với công việc của mình, trong khi 64% không hài lòng.

Đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng của ông Trump. Tỷ lệ này ngang bằng với mức thấp nhất trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ (được ghi nhận hồi tháng 12-2017).

Sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump bắt đầu sụt giảm sau khi Mỹ và đồng minh Israel phát động tấn công nhằm vào Iran vào tháng 2 vừa qua.

Cuộc xung đột đã làm tê liệt 1/5 hoạt động mua bán dầu mỏ toàn cầu, khiến giá xăng tăng vọt làm ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người dân Mỹ.

Tin liên quan Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Mỹ cân nhắc 3 phương án

MINH CHÂU