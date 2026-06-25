Chiều 25-6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hồ Tràm (TPHCM) tổ chức chương trình gặp gỡ, tri ân đoàn bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện lớn của TPHCM tới luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đợt 1.

Xã Hồ Tràm (TPHCM) tri ân đoàn bác sĩ, điều dưỡng tăng cường

Từ ngày 1-6 đến nay, với sự đồng hành của 12 bác sĩ, điều dưỡng tăng cường, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm đã thực hiện hơn 660 lượt khám chữa bệnh chuyên sâu, bao gồm các lĩnh vực Ngoại - Chấn thương chỉnh hình, Nội khoa - Hồi sức cấp cứu, cùng nhiều ca bệnh thuộc chuyên khoa Mắt và Nhi khoa. Đặc biệt, đoàn đã hỗ trợ Trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật ngoại khoa phức tạp và thực hiện thành công 22 ca phẫu thuật. Trong đó có các trường hợp cấp cứu tối khẩn như viêm phúc mạc ruột thừa, đa chấn thương hay các vết thương mạch máu, gân cơ nghiêm trọng trong "giờ vàng"…

Dịp này, lãnh đạo địa phương trao tặng Giấy khen cho các bác sĩ, điều dưỡng luân phiên công tác tại Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Khắc Duy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồ Tràm gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y, bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành và các đơn vị y tế đã luôn đồng hành, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn cho Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm trong thời gian qua. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng tinh thần đổi mới, nỗ lực không ngừng của đội ngũ y tế, Trung tâm Y tế khu vực Hồ Tràm sẽ từng bước phát triển trở thành bệnh viện đa khoa hiện đại, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, du khách tại khu vực du lịch trọng điểm Hồ Tràm.

HOÀNG DƯƠNG