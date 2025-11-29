Xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) hướng đến trở thành đô thị vệ tinh sân bay

Xã Nhơn Trạch là một trong những địa bàn cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh Đồng Nai, tiếp giáp với Cảng hàng không quốc tế Long Thành và phía Đông TPHCM, mở ra nhiều cơ hội phát triển. Chúng tôi đã trao đổi với ông Lư Thành Nam, Chủ tịch UBND xã Nhơn Trạch về kết quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp và các giải pháp hướng đến trở thành đô thị vệ tinh sân bay.

Phóng viên: Ông có thể cho biết kết quả hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) xã Nhơn Trạch trong thời gian qua?

Ông Lư Thành Nam: TTPVHCC xã đang từng bước khẳng định vai trò “cầu nối hiệu quả” giữa chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Một góc đô thị Nhơn Trạch hôm nay

Từ ngày 1-7-2025 đến nay, TTPVHCC xã đã tiếp nhận 15.443 hồ sơ, trong đó có 13.021 hồ sơ trực tuyến, 2.422 hồ sơ trực tiếp; đã giải quyết đúng và trước hạn 15.057 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 99,7%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt trên 98%; tỷ lệ số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đạt trên 95,7%. Trung bình mỗi ngày Trung tâm đón tiếp trên 250 lượt người nộp hồ sơ, trong đó phần lớn liên quan lĩnh vực tư pháp - hộ tịch, sao y chứng thực, đất đai, đăng ký hộ kinh doanh...

Cầu Nhơn Trạch, hạng mục quan trọng trên đường Vành đai 3 TPHCM thông xe vào cuối tháng 8-2025

Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng, hệ thống trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cấp tốc độ đường truyền, hệ thống máy tính hiện đại, trang thiết bị đồng bộ, đảm bảo hoạt động thông suốt. Cùng đó, xã triển khai đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức… Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục rà soát, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo ông, những thay đổi lớn nhất về quy trình điều hành, giải quyết TTHC khi cấp xã mới đi vào hoạt động là gì?

Thay đổi lớn nhất về quy trình điều hành và giải quyết TTHC ở cấp xã hiện nay tập trung vào việc tăng cường phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền cấp xã trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể như sau: UBND cấp xã được tăng thẩm quyền giải quyết TTHC, nhiều nhiệm vụ, quyền hạn trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện được chuyển giao cho cấp cơ sở và Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện, nhiều công việc sẽ đến gần người dân hơn. Tôi cho rằng, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp là bước ngoặt lớn, cấp xã trở thành cấp trực tiếp thực hiện hầu hết các TTHC liên quan người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, bao gồm cả những nhiệm vụ trước đây của cấp huyện, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thông qua cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ với bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, tăng tính tập trung trong chỉ đạo, điều hành.

* Việc phân quyền, phân cấp giữa tỉnh và xã đã tạo thuận lợi gì cho công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng và an sinh xã hội, thưa ông?

Đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch sử dụng đất: Từ trước tới nay, việc thiếu rạch ròi về trách nhiệm quản lý đất đai giữa các cấp chính quyền vẫn là một tồn tại phổ biến, dẫn đến hiện tượng chồng chéo, đùn đẩy, hoặc buông lỏng trách nhiệm, gây khó khăn trong công tác quản lý, ảnh hưởng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nghị định 151/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai đã kịp thời thiết lập khung trách nhiệm minh bạch, cụ thể hóa từng vai trò, từ UBND cấp tỉnh, cấp xã đến Chủ tịch UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn và đơn vị sự nghiệp công lập.

Xã Nhơn Trạch đang chuyển mình thành đô thị vệ tinh sân bay

Một điểm mới rất đáng chú ý là vai trò, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND cấp xã được xác lập rõ ràng, gắn trực tiếp với những hoạt động cụ thể như tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế giải quyết tranh chấp, tham gia thẩm định giá đất cụ thể, phát hiện và xử lý vi phạm đất đai tại địa phương.

Đây là một bước tiến quan trọng trong cá thể hóa trách nhiệm, tránh tình trạng “tập thể chịu trách nhiệm, cá nhân vô can” vốn là rào cản trong công tác thực thi chính sách đất đai nhiều năm qua, là điều kiện thuận lợi để xã tận dụng các thời cơ, thế mạnh thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư.

* Thưa ông, xã Nhơn Trạch có giải pháp gì để đón đầu làn sóng đô thị hóa và dòng vốn đầu tư khi Cảng hàng không quốc tế Long Thành đi vào hoạt động?

Xã Nhơn Trạch đã có định hướng khá rõ trong phát triển trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ - thương mại và đô thị vệ tinh sân bay. Chúng tôi cũng đề ra nhiều nhóm giải pháp, trước hết là tập trung ưu tiên phát triển các phân khu chức năng nhà ở, dịch vụ - thương mại và logistics để đón đầu làn sóng đô thị hóa và vốn đầu tư.

Nhơn Trạch sẽ phát triển theo hướng đô thị bền vững với mục tiêu trở thành một thành phố công nghiệp, thành phố cảng, trong đó một phần là đô thị sân bay, với 4 phân khu chức năng, tập trung đầu tư vào hai trục. Trục thứ nhất là trục đô thị trung tâm, đóng vai trò là trục động lực phát triển đô thị đảm bảo vai trò kết nối Cảng hàng không quốc tế bay long thành. Tại đây sẽ hình thành các khu trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn, trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ cao cấp. Đây là hành lang thương mại đô thị hiện đại, hình thành dạng xương sống kinh tế cho toàn đô thị.

Thứ hai là trục cảnh quan đô thị ven sông Đồng Nai (sông Đồng Môn), là không gian liên kết mạng lưới sông rạch – cây xanh đô thị - không gian mở dọc theo các tuyến đường sông với định hướng phát triển chính gồm: Khu đô thị sinh thái ven sông kết hợp bảo tồn và khai thác cảnh quan, phát triển các công viên chuyên đề, không gian sáng tạo mở.

* Xã kiến nghị lãnh đạo tỉnh điều chỉnh gì trong quy hoạch, cơ chế tài chính, cơ chế đặc thù... để hình thành đô thị vệ tinh vùng TPHCM?

Để thúc đẩy hình thành đô thị vệ tinh, UBND xã kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc các bộ ngành sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở thực hiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết... để kêu gọi đầu tư, sớm triển khai phát triển hạ tầng hiện đại.

Đồng thời, tỉnh sớm đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng giao thông đô thị kết nối với các khu vực như: đường Lý Thái Tổ, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Ái Quốc, đường Lý Tự Trọng (đường độn), đường, đường Làng Đại Học, đường Lê Hồng Phong; tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác triển khai thực hiện quy hoạch các phân khu tỷ lệ 1/2000.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

XUÂN TRUNG