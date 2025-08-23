Xã hội

Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành

SGGPO

Sáng 23-8, tại xã An Phước (tỉnh Đồng Nai), Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày hội việc làm sân bay Long Thành.

Ngày hội nhằm thu hút nguồn nhân lực có chuyên môn cao, làm chủ các công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới sẽ giúp sân bay vận hành khai thác hiệu quả.

Ngày hội việc làm thu hút khoảng 9.500 người đăng ký dự tuyển online; hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường THPT, cao đẳng, đại học tỉnh Đồng Nai và TPHCM tham gia. Có 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại sự kiện. Các vị trí việc làm đa dạng, yêu cầu trình độ từ THPT trở lên.

Một số hình ảnh tại sự kiện

z6936346464484_b0dca9a0449f42c910fb162c48655738.jpg
z6936344577418_39d3334e905e507501151b16d2521228.jpg
z6936344570541_56cc200357dab8717df28ac08c55d8ef.jpg
z6936344558719_6999a0fc8fedbb700b1e92673e71920f.jpg
z6936344562420_864262fda097fb4f97747259fa4b7557.jpg
z6936344563717_8712853586a893331a65b61ba02c2bbb.jpg

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn, địa phương đang tập trung đầu tư, đẩy nhanh phát triển các tuyến đường để kết nối sân bay Long Thành và gấp rút triển khai dự án đô thị sân bay, khu thương mại tự do bao quanh khu vực sân bay Long Thành nên nhu cầu nguồn nhân lực trên các lĩnh vực là rất lớn. Trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục rà soát tiến độ công việc, đẩy mạnh công tác truyền thông nhu cầu lao động nhằm cập nhật chương trình đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực phù hợp, phục vụ khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

HOÀNG BẮC

