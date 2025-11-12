Chính trị

Xây dựng Đảng

Xã Phú Giáo (TPHCM): Trao Huy hiệu Đảng đến 12 đảng viên

SGGPO

Sáng 12-11, Đảng ủy xã Phú Giáo tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng (đợt ngày 7-11) đến 12 đảng viên.

Trong số này có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

dv.jpg
Đồng chí Nguyễn Phi Hoàng trao Huy hiệu 50 tuổi Đảng đến 2 đảng viên

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Giáo chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Ảnh 10.jpg
Lãnh đạo xã Phú Giáo chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng

Bí thư Đảng ủy xã Phú Giáo Nguyễn Phi Hoàng nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ trong công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

VĂN CHÂU

Từ khóa

xã phú giáo trao huy hiệu Đảng 12 đảng viên xã phú giáo được trao huy hiệu đảng

