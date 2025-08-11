Xả súng tại Ecuador, ít nhất 8 người chết

Giới chức trách Ecuador cho biết đã xảy ra vụ xả súng tại một hộp đêm ở tỉnh duyên hải Guayas, Tây Nam nước này, khiến 8 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Cảnh sát Ecuador trấn áp tội phạm. Ảnh: HW

Theo tuyên bố của cảnh sát Ecuador, vụ xả súng xảy ra ngày 10-8 tại vùng nông thôn Santa Lucía thuộc tỉnh duyên hải Guayas, được coi là một trong những khu vực nguy hiểm nhất quốc gia Nam Mỹ này. Cảnh sát cho biết 7 nạn nhân, trong độ tuổi 20-40, đã tử vong tại chỗ và nạn nhân thứ 8 chết tại bệnh viện.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ xả súng. Theo CBS, giới chức trách cho biết các nghi phạm trang bị vũ khí hạng nặng. Vụ xả súng xảy ra chỉ hai ngày sau khi các tay súng tấn công một con thuyền gần tỉnh El Oro dọc theo bờ biển phía Tây Nam của Ecuador, khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người khác mất tích.

Chính phủ Ecuador cho rằng làn sóng bạo lực này là do tranh chấp giữa các nhóm tội phạm có tổ chức có liên hệ với các băng đảng ma túy xuyên quốc gia đang mở rộng hoạt động. Theo các quan chức, trong 5 tháng đầu năm 2025, Ecuador đã ghi nhận 4.051 vụ giết người. Năm ngoái, gần 7.000 vụ giết người đã được báo cáo, giảm so với hơn 8.000 vụ vào năm 2023, một con số kỷ lục.

KHÁNH MINH