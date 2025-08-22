Xã Tân Nhựt (TPHCM) mời gọi đầu tư xây dựng khu đô thị ven sông chợ Đệm

Chiều 22-8, Đảng bộ xã Tân Nhựt (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM dự và chỉ đạo.

Xã Tân Nhựt được hình thành trên cơ sở sáp nhập thị trấn Tân Túc, xã Tân Nhựt, một phần xã Tân Kiên (thuộc huyện Bình Chánh trước đây) và một phần phường 16 (thuộc quận 8 trước đây), với dân số hơn 115.000 người.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Nhựt đặt mục tiêu phát triển toàn diện và bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành phường.

Đồng chí Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Xã định hướng phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp; mời gọi đầu tư Trung tâm Triển lãm quốc tế, đặc biệt là triển lãm các sản phẩm nông nghiệp của TPHCM ra khu vực và thế giới; mời gọi đầu tư xây dựng các khu đô thị đa chức năng, tập trung khu vực sông chợ Đệm.

Khuyến khích phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch cộng đồng, sinh thái ven sông và vườn nhà dân, kết hợp quảng bá văn hóa - lịch sử địa phương (Láng Le – Bàu Cò, Khu truyền thống cách mạng cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968...).

Xã xác định tạo điều kiện để người dân còn đất nông nghiệp duy trì canh tác theo hướng hữu cơ, sạch, thủy canh, kết hợp không gian vườn sinh thái học tập, du lịch trải nghiệm.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông phân tích vị trí, vai trò của xã Tân Nhựt và nhấn mạnh xã có tiềm năng và lợi thế phát triển logistic và đô thị sinh thái, du lịch. Đồng thời xác định mối liên kết không gian phát triển rộng hơn, gắn với các xã xung quanh (các xã thuộc huyện Bình Chánh trước đây).

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí lưu ý phải tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, điều hành, tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, vì nhân dân phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Hà Phước Thắng trao số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ ở miền Bắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Đặng Minh Thông cũng đặc biệt lưu ý công tác quản lý nhà nước về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn xã.

Đồng chí cũng đề nghị, xã ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, nông nghiệp đô thị; nghiên cứu du lịch sinh thái ven sông chợ Đệm kết hợp văn hóa, lịch sử truyền thống địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Là địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, cửa ngõ của thành phố, đồng chí Đặng Minh Thông cũng lưu ý đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị, Đảng bộ xã Tân Nhựt cụ thể hóa các nghị quyết thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Nhựt, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Hà Phước Thắng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã. Các đại biểu cũng đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền 70 triệu đồng.

VĂN MINH