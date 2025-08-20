Phường Bàn Cờ phát triển các tuyến phố chuyên doanh và ẩm thực đặc trưng

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường Bàn Cờ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 1, 2, 3, 5 và phần lớn phường 4 của quận 3 trước đây. Phường có diện tích gần 1 km², dân số 67.634 người. Đây là một trong những phường có mật độ dân số cao nhất của thành phố.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường xác định một trong những mục tiêu trở thành “phường đô thị có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang cho biết, phường đề ra 25 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ mới, như tập trung phát triển 2 chợ truyền thống Bàn Cờ, Vườn Chuối, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và bảo vệ môi trường.

Chủ tịch UBND phường Bàn Cờ Huỳnh Gia Giang phát biểu

Phường cũng thu hút đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, phù hợp với đặc trưng của phường, thực hiện du lịch số gắn với các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa truyền thống, tôn giáo, các tuyến phố chuyên doanh và ẩm thực đặc trưng khu vực Bàn Cờ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Công Vinh đề nghị, phường Bàn Cờ tập trung lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội

Đồng chí cũng đề nghị phường phát huy tiềm năng kinh tế dịch vụ - thương mại gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và tiếp tục chỉnh trang đô thị, mở rộng hẻm, xây dựng phường xanh - sạch - đẹp.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bàn Cờ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Nguyễn Thành Nam giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường. Đại hội cũng công bố số tiền quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ, Bắc Trung bộ là gần 230 triệu đồng.

LÊ MINH