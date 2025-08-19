Phường Bình Trị Đông đặt mục tiêu trở thành đô thị phát triển theo hướng xanh

Định hướng đến 2035, phường Bình Trị Đông trở thành đô thị phát triển theo hướng xanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của TPHCM.

Ngày 19-8, Đảng bộ phường Bình Trị Đông (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, dự và phát biểu chỉ đạo.

Phường Bình Trị Đông được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bình Trị Đông, một phần phía Đông phường Bình Trị Đông A, một phần phía Nam phường Bình Hưng Hòa A trước đây, với tổng diện tích tự nhiên 7,15 km2, dân số 165.142 người.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VĂN MINH

Định hướng đến 2035, phường Bình Trị Đông trở thành đô thị phát triển theo hướng xanh và bền vững, nâng cao toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển của TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Lộc Hà yêu cầu phường Bình Trị Đông sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới. Cùng với đó, tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn, định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, xanh, bền vững.

Đồng chí Nguyễn Lộc Hà và đồng chí Trần Xuân Điền tặng hoa, quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hướng. Ảnh: VĂN MINH

Đồng chí cũng chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý đô thị, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đô thị, quản lý tốt trật tự đô thị và trật tự xây dựng; quan tâm công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường.

Phường đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ với tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.

Đại biểu dự đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch; triển khai tốt phong trào “Bình dân học vụ số” trong nhân dân.

Đại hội đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Trị Đông, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Điền giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Dịp này, các đại biểu đã đóng góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ bị thiệt hại do mưa, lũ với số tiền hơn 52,6 triệu đồng.

VĂN MINH