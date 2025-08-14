Xã Vĩnh Lộc (TPHCM): Nhiều tuyến đường, trường học, công viên... được nâng cấp, xây mới trong 5 năm tới

27 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc ra mắt tại đại hội



Trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, xã tập trung đổi mới toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường... Trong đó, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, đưa kinh tế - xã hội ở địa phương bứt phá, bước vào kỷ nguyên mới.

Cùng với đó, xã Vĩnh Lộc cũng chú trọng đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện hạ tầng xã hội: đường giao thông, trạm y tế, trường học, khu vui chơi... để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cụ thể, sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng 7 trường học; nâng cấp và xây dựng mới nhiều công viên; thực hiện các dự án giao thông: Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc; dự án nâng cấp, mở rộng đường Quách Điêu (đoạn từ đường Vĩnh Lộc đến ranh xã Bà Điểm); dự án xây dựng mới đường Tây Bắc (đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Lộc); dự án xây dựng mới đường bờ Đông Kênh Trung ương; dự án nâng cấp và xây dựng hệ thống thoát nước đường Liên ấp 2-3-4; dự án nâng cấp, mở rộng đường Thới Hòa…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội đã nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất các đơn vị hành chính. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc ghi nhận những kết quả mà xã Vĩnh Lộc đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, xã đã có 15 chỉ tiêu đạt và vượt, 2 công trình trọng điểm đã hoàn thành, tỷ lệ thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị, nhiệm kỳ tới, xã Vĩnh Lộc tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp đô thị; nâng cao chất lượng, quy mô của doanh nghiệp trên địa bàn, tích cực hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng khoa học – công nghệ. Đặc biệt, xã Vĩnh Lộc cần quản lý, thực hiện tốt quy hoạch, tăng cường quản lý trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công; đẩy mạnh phát triển văn hóa – xã hội. Đồng thời, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Tại đại hội, 27 ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Lộc đã ra mắt. Trong đó, đồng chí Huỳnh Cao Cường được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Thái Thành Tâm được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Thị Thảo được chỉ định làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

VŨ TÂM