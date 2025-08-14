Xây dựng xã An Nhơn Tây (TPHCM) phát triển hiện đại, văn minh, nghĩa tình

Đồng chí Phạm Thành Kiên tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sáng 14-8, Đảng bộ xã An Nhơn Tây (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Sang; đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM…

Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây Nguyễn Thị Hằng cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã An Nhơn Tây xác định mục tiêu vận hành hiệu quả mô hình chính quyền phục vụ, gần dân, sát dân. Xã phấn đấu hoàn thành và nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Phạm Thành Kiên và Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây tặng hoa, quà đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Sang

Xã cũng tận dụng lợi thế ven sông Sài Gòn để phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Chú trọng công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng xã An Nhơn Tây phát triển theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình. Xã đề ra 28 chỉ tiêu, 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá để thực hiện các mục tiêu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Thành Kiên nhận xét, xã An Nhơn Tây đứng trước một thời cơ phát triển lớn. Xã nằm trong quy hoạch phát triển các khu đô thị, dịch vụ, du lịch ven sông Sài Gòn, trục sinh thái du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Đây là cơ hội vàng để xã bứt phá, chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn tới.

Đồng chí Phạm Thành Kiên phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Phạm Thành Kiên yêu cầu, Đảng bộ xã An Nhơn Tây nhanh chóng triển khai sâu rộng chủ trương chính sách về tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Xã cũng cần tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông nghiệp đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch sinh thái. Tận dụng tối đa lợi thế đất đai, không gian, vị trí để thu hút đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, tạo sinh kế mới cho người dân.

Đồng chí Phạm Thành Kiên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây

Cùng với đó, quan tâm chăm lo các lĩnh vực an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, xây dựng cộng đồng học tập, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và quản lý.

Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây Nguyễn Thị Hằng phát biểu diễn văn bế mạc đại hội

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Huỳnh Vĩnh Lộc làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Lê Ngọc Sương, làm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

NGÔ BÌNH