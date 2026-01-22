Xã Xuyên Mộc hướng đến mô hình du lịch “làng trong phố, phố trong làng”

Với lợi thế có được từ loạt dự án hạ tầng lớn của vùng, lại thêm sự ưu đãi của thiên nhiên về tiềm năng du lịch, xã Xuyên Mộc (TPHCM) bước vào giai đoạn phát triển mới, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội và tạo nền tảng bứt phá về du lịch.

Hạ tầng hoàn thiện, tài nguyên sẵn có

Xã Xuyên Mộc (TPHCM) có diện tích 75,4 km² với hơn 28.000 dân, hiện đang có những điều kiện thuận lợi để trở thành điểm sáng về phát triển xanh, trong đó có du lịch giai đoạn 2025 - 2030.

Ngay trong thời điểm này, hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược của vùng Đông Nam Bộ đang được đẩy nhanh tiến độ. Đó là, Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang ở giai đoạn thi công cao điểm, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang dần thành hình, đường 994 được mở rộng và tuyến kết nối từ sân bay tới Hồ Tràm đang được thúc đẩy trở thành trục giao thông chiến lược của cả vùng.

UBND xã Xuyên Mộc vừa phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tổ chức khảo sát thực địa và làm việc chuyên đề để xây dựng Đề án phát triển du lịch xã Xuyên Mộc. Ảnh: Q.V



Sự hội tụ của những dự án hạ tầng quy mô lớn này mở ra cho Xuyên Mộc cơ hội đặc biệt. Không chỉ cải thiện giao thông, rút ngắn thời gian kết nối đến các trung tâm kinh tế - du lịch, hệ thống hạ tầng mới còn tác động trực tiếp đến cấu trúc phát triển của xã, tạo ra động lực mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ và đặc biệt là cho ngành du lịch tăng trưởng vượt bậc.

Điển hình là sau khi tuyến đường nối sân bay Long Thành - Hồ Tràm hoàn thành, chắc chắn Xuyên Mộc sẽ trở thành điểm trung chuyển quan trọng của du khách, nhà đầu tư và dòng dịch chuyển kinh tế, xã hội từ TPHCM, Đồng Nai và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Đoàn khảo sát tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Ảnh: Q.V

Ngoài lợi thế về hạ tầng giao thông, Xuyên Mộc có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái gắn với rừng và biển vì sở hữu hơn 6,5 km bờ biển cùng hơn 4.600 ha rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. Bên cạnh đó, điều kiện thổ nhưỡng của Xuyên Mộc phù hợp với các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, như: nhãn, táo, thanh long… là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm và tiêu thụ sản phẩm.

Từ những tiềm năng, lợi thế đó, vừa qua UBND xã Xuyên Mộc phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch tổ chức khảo sát thực địa và nghiên cứu xây dựng Đề án phát triển du lịch xã Xuyên Mộc giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Xuyên Mộc được tái định vị trong hệ sinh thái du lịch vùng với vai trò trung tâm trải nghiệm tổng hợp sông - rừng - biển liên hoàn, phát triển các dòng sản phẩm du lịch theo ba trụ cột: du lịch sinh thái - trải nghiệm rừng; du lịch nông nghiệp gắn với tri thức nông học; và du lịch cảnh quan biển - không gian chuyển tiếp, lấy trải nghiệm thiên nhiên làm yếu tố cốt lõi.

Du lịch làng trong phố, phố trong làng

Theo Tiến sĩ Tạ Duy Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, việc Xuyên Mộc sớm tổ chức khảo sát và xây dựng đề án phát triển du lịch là bước đi đúng hướng trong bối cảnh TPHCM mở rộng với nhiều xã phường cùng tham gia vào hệ sinh thái du lịch chung. Phát triển du lịch sinh thái không thể bắt đầu từ việc sao chép mô hình hay chạy theo sản phẩm, mà phải đi từ tổ chức không gian đến xác lập vai trò của địa phương trong tổng thể vùng. “Xuyên Mộc có lợi thế đặc biệt khi đồng thời sở hữu rừng, biển và hệ sinh thái nông nghiệp giá trị cao. Vấn đề không phải là có bao nhiêu tài nguyên, mà là kết nối các lớp tài nguyên đó thành chuỗi trải nghiệm liên hoàn, gắn với sinh kế và đời sống của người dân địa phương,” Tiến sĩ Linh chia sẻ.

Khách du lịch trải nghiệm du lịch sinh thái ở một nông trại thuộc xã Xuyên Mộc. Ảnh: Q.V

Tiến sĩ Tạ Duy Linh cũng cho rằng, việc địa phương lựa chọn mô hình phát triển “làng trong phố, phố trong làng” là sự thể hiện tư duy không tách rời du lịch khỏi cộng đồng. Khi du lịch được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với nông nghiệp, văn hóa và môi trường, đề án phát triển du lịch sẽ không chỉ là bản quy hoạch, mà trở thành công cụ dẫn dắt phát triển bền vững.

Cảnh quan thiên nhiên xanh, đẹp và yên tĩnh trên một cung đường xuyên rừng qua địa bàn xã Xuyên Mộc

Bà Chu Thị Thanh Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuyên Mộc cũng khẳng định, xã Xuyên Mộc quyết tâm đưa du lịch trở thành một trong những hướng đi quan trọng của địa phương.

Xã Xuyên Mộc hiện có 6 dự án du lịch nằm trên trục đường ven biển 994 dài khoảng 6,5km; có 5 khu du lịch, 9 homestay, 11 nhà nghỉ đang hoạt động. Trong năm 2025, tổng lượng khách khoảng 180.000 lượt, doanh thu ước đạt khoảng 83,4 tỷ đồng.

QUANG VŨ