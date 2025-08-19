Xác định chiến lược đột phá để định hình siêu đô thị TPHCM

Với vai trò, sứ mệnh lịch sử của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới, TPHCM xác định các chiến lược đột phát để tạo động lực, không gian phát triển thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics hàng đầu cả nước và khu vực.

Chiều 19-8, Đoàn cán bộ nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương làm việc với Thành ủy TPHCM về Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trọng điểm đặc biệt cấp quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: GS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

GS-TS Tạ Ngọc Tấn phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Trong buổi làm việc, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên tóm tắt những thành tựu nổi bật của 3 địa phương TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TPHCM. Báo cáo nêu bật những thành tựu nổi bật, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bài học kinh nghiệm và xác định các chương trình trọng điểm, đột phá của TPHCM.

Đoàn công tác cũng nghe các báo cáo về kết quả xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được, các sở, ban, ngành đã nêu những vướng mắc, các đề xuất kiến nghị liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật; cơ chế phân cấp, phân quyền, mở rộng không gian phát triển khi 3 địa phương hợp nhất thành TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Với vai trò, sứ mệnh lịch sử của TPHCM trong kỷ nguyên phát triển mới, quyết tâm xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ, logistics hàng đầu cả nước, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

TPHCM xác định các đột phá chiến lược để tạo động lực phát triển mới. Trước hết là đột phá về thể chế và cơ chế, xây dựng mô hình quản trị điều phối liên thông, đồng bộ, linh hoạt. Trong đó, sẽ thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, phân bổ ngân sách và điều hành đô thị thông tin.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Trần Văn Khuyên phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó là phát triển hạ tầng giao thông và logistics nhằm hoàn thiện mạng lưới logistics đa phương thức, kết nối đường bộ, đường thủy, đường sắt, hàng không với cảng Cái Mép – Thị Vải và các khu công nghiệp lớn để hình thành siêu trung tâm logistics.

TPHCM cũng xác định các đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân tài. Song song đó, đột phá về phát triển kinh tế tư nhân; về mô hình đô thị xanh và phát triển bền vững; về phát triển văn hóa - thể thao, phát triển công nghiệp văn hóa thành ngành kinh tế mũi nhọn.

PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông đề nghị, các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ, toàn diện các nội dung trong báo cáo, đặc biệt là những thành tựu, kết quả nổi bật. Đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập đang kìm hãm sự phát triển của thành phố.

Từ đó có cơ sở để đoàn công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, kiến nghị Trung ương ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo động lực mới, thúc đẩy TPHCM phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong thời gian tới.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, phát biểu. Ảnh: VĂN MINH

Nhấn mạnh từ thực tiễn của TPHCM đã cung cấp nhiều kinh nghiệm về đổi mới cơ chế quản lý, góp phần hình thành các chính sách đổi mới của Trung ương, PGS-TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, báo cáo của TPHCM cùng những ý kiến trao đổi tại buổi làm việc là nguồn tư liệu hết sức quý báu, tạo cơ sở quan trọng để đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận chính trị trên nền tảng thực tiễn sinh động từ TPHCM.

Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị trọng điểm đặc biệt quốc gia giai đoạn 2026-2030 nghiên cứu 5 vấn đề với 72 đề tài có nội dung ở tất cả các lĩnh vực: chính trị, xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội và con người, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

VĂN MINH