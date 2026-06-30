Giáo dục

Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

SGGPO

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1-7. Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức.

Thí sinh dự thi thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Thí sinh dự thi thi tốt nghiệp THPT năm 2026

1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT:

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh
 Tỉnh/thành phố
 Đường link tra cứu
01
 Thành phố Hà Nội
 https://tracuu.hanoi.edu.vn
04
 Tỉnh Cao Bằng
 https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn
08
 Tỉnh Tuyên Quang
 https://diemthi.tuyenquang.edu.vn
11
 Tỉnh Điện Biên
 https://tracuudiem.dienbien.edu.vn
12
 Tỉnh Lai Châu
 http://diemthithpt.laichau.edu.vn
14
 Tỉnh Sơn La
 https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn
15
 Tỉnh Lào Cai
 http://diemthi.laocai.edu.vn
19
 Tỉnh Thái Nguyên
 https://diemthi.thainguyen.edu.vn
20
 Tỉnh Lạng Sơn
 http://tracuudiem.langson.edu.vn
22
 Tỉnh Quảng Ninh
 https://diemthi.quangninh.edu.vn
24
 Tỉnh Bắc Ninh
 http://diemthi.bacninh.edu.vn
25
 Tỉnh Phú Thọ
 https://tracuudiem.phutho.edu.vn
31
 Thành phố Hải Phòng
 http://diemthithpt.haiphong.gov.vn
33
 Tỉnh Hưng Yên
 http://diemthi.hungyen.edu.vn
37
 Tỉnh Ninh Bình
 https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn
38
 Tỉnh Thanh Hóa
 http://thitn.thanhhoa.edu.vn
40
 Tỉnh Nghệ An
 https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
42
 Tỉnh Hà Tĩnh
 http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn
44
 Tỉnh Quảng Trị
 https://diemthi.quangtri.edu.vn
46
 Thành phố Huế
 http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn
48
 Thành phố Đà Nẵng
 tracuudiem.danang.edu.vn
tracuudiem.danang.gov.vn
51
 Tỉnh Quảng Ngãi
 https://diemthi.quangngai.edu.vn
52
 Tỉnh Gia Lai
 diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080
56
 Tỉnh Khánh Hòa
 http://diemthi.khanhhoa.edu.vn
66
 Tỉnh Đắk Lắk
 https://diemthi.daklak.edu.vn
68
 Tỉnh Lâm Đồng
 https://diemthi.lamdongtructuyen.vn
75
 Tỉnh Đồng Nai
 https://tracuudiem.dongnai.edu.vn
79
 Thành phố Hồ Chí Minh
 diemthi.hcm.edu.vn
80
 Tỉnh Tây Ninh
 https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn
82
 Tỉnh Đồng Tháp
 http://tracuudiem.dongthap.edu.vn
86
 Tỉnh Vĩnh Long
 http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn
91
 Tỉnh An Giang
 https://tracuu.angiang.edu.vn
92
 Thành phố Cần Thơ
 https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
96
 Tỉnh Cà Mau
 http://diemthithpt.camau.edu.vn

Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên website một số cơ quan báo chí.

Bộ GD-ĐT sẽ thông báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.

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LÂM NGUYÊN

Từ khóa

Số báo danh Năm 2026 Sở GD-ĐT Tra cứu Điểm thi Tốt nghiệp THPT Link Bấm Đăng ký dự thi Bộ Giáo dục và Đào tạo

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