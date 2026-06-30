Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 1-7. Thí sinh tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại các địa chỉ chính thức.

Thí sinh dự thi thi tốt nghiệp THPT năm 2026

1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT:

Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố:

Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.

Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.

Mã tỉnh

Tỉnh/thành phố

Đường link tra cứu

01

Thành phố Hà Nội

https://tracuu.hanoi.edu.vn

04

Tỉnh Cao Bằng

https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn

08

Tỉnh Tuyên Quang

https://diemthi.tuyenquang.edu.vn

11

Tỉnh Điện Biên

https://tracuudiem.dienbien.edu.vn

12

Tỉnh Lai Châu

http://diemthithpt.laichau.edu.vn

14

Tỉnh Sơn La

https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn

15

Tỉnh Lào Cai

http://diemthi.laocai.edu.vn

19

Tỉnh Thái Nguyên

https://diemthi.thainguyen.edu.vn

20

Tỉnh Lạng Sơn

http://tracuudiem.langson.edu.vn

22

Tỉnh Quảng Ninh

https://diemthi.quangninh.edu.vn

24

Tỉnh Bắc Ninh

http://diemthi.bacninh.edu.vn

25

Tỉnh Phú Thọ

https://tracuudiem.phutho.edu.vn

31

Thành phố Hải Phòng

http://diemthithpt.haiphong.gov.vn

33

Tỉnh Hưng Yên

http://diemthi.hungyen.edu.vn

37

Tỉnh Ninh Bình

https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn

38

Tỉnh Thanh Hóa

http://thitn.thanhhoa.edu.vn

40

Tỉnh Nghệ An

https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi

42

Tỉnh Hà Tĩnh

http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn

44

Tỉnh Quảng Trị

https://diemthi.quangtri.edu.vn

46

Thành phố Huế

http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn

48

Thành phố Đà Nẵng

tracuudiem.danang.edu.vn

tracuudiem.danang.gov.vn

51

Tỉnh Quảng Ngãi

https://diemthi.quangngai.edu.vn

52

Tỉnh Gia Lai

diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080

56

Tỉnh Khánh Hòa

http://diemthi.khanhhoa.edu.vn

66

Tỉnh Đắk Lắk

https://diemthi.daklak.edu.vn

68

Tỉnh Lâm Đồng

https://diemthi.lamdongtructuyen.vn

75

Tỉnh Đồng Nai

https://tracuudiem.dongnai.edu.vn

79

Thành phố Hồ Chí Minh

diemthi.hcm.edu.vn

80

Tỉnh Tây Ninh

https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn

82

Tỉnh Đồng Tháp

http://tracuudiem.dongthap.edu.vn

86

Tỉnh Vĩnh Long

http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn

91

Tỉnh An Giang

https://tracuu.angiang.edu.vn

92

Thành phố Cần Thơ

https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn

96

Tỉnh Cà Mau

http://diemthithpt.camau.edu.vn



Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên website một số cơ quan báo chí.

Bộ GD-ĐT sẽ thông báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.

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LÂM NGUYÊN