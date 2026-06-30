Hướng dẫn tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026

1. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại hệ thống của Bộ GD-ĐT:
Bước 1: Truy cập vào website: https://tracuudiem.thitotnghiepthpt.edu.vn
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 qua Trang thông tin của 34 Sở GD-ĐT tỉnh, thành phố:
Bước 1: Truy cập vào Trang thông tin của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký dự thi theo danh sách dưới đây.
Bước 2: Nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu.
| Mã tỉnh
| Tỉnh/thành phố
| Đường link tra cứu
| 01
| Thành phố Hà Nội
| https://tracuu.hanoi.edu.vn
| 04
| Tỉnh Cao Bằng
| https://tradiem.khaothicaobang.edu.vn
| 08
| Tỉnh Tuyên Quang
| https://diemthi.tuyenquang.edu.vn
| 11
| Tỉnh Điện Biên
| https://tracuudiem.dienbien.edu.vn
| 12
| Tỉnh Lai Châu
| http://diemthithpt.laichau.edu.vn
| 14
| Tỉnh Sơn La
| https://diemthitotnghiep.sogddt.sonla.gov.vn
| 15
| Tỉnh Lào Cai
| http://diemthi.laocai.edu.vn
| 19
| Tỉnh Thái Nguyên
| https://diemthi.thainguyen.edu.vn
| 20
| Tỉnh Lạng Sơn
| http://tracuudiem.langson.edu.vn
| 22
| Tỉnh Quảng Ninh
| https://diemthi.quangninh.edu.vn
| 24
| Tỉnh Bắc Ninh
| http://diemthi.bacninh.edu.vn
| 25
| Tỉnh Phú Thọ
| https://tracuudiem.phutho.edu.vn
| 31
| Thành phố Hải Phòng
| http://diemthithpt.haiphong.gov.vn
| 33
| Tỉnh Hưng Yên
| http://diemthi.hungyen.edu.vn
| 37
| Tỉnh Ninh Bình
| https://tracuudiemnb.ninhbinh.edu.vn
| 38
| Tỉnh Thanh Hóa
| http://thitn.thanhhoa.edu.vn
| 40
| Tỉnh Nghệ An
| https://giaoducso.nghean.gov.vn/trang-chu/tra-cuu-diem-thi
| 42
| Tỉnh Hà Tĩnh
| http://tracuudiemthi.hatinh.edu.vn
| 44
| Tỉnh Quảng Trị
| https://diemthi.quangtri.edu.vn
| 46
| Thành phố Huế
| http://tracuudiem2.thuathienhue.edu.vn
| 48
| Thành phố Đà Nẵng
| tracuudiem.danang.edu.vn
tracuudiem.danang.gov.vn
| 51
| Tỉnh Quảng Ngãi
| https://diemthi.quangngai.edu.vn
| 52
| Tỉnh Gia Lai
| diemthi.gialai.edu.vn:8080 hoặc http://14.224.159.157:8080
| 56
| Tỉnh Khánh Hòa
| http://diemthi.khanhhoa.edu.vn
| 66
| Tỉnh Đắk Lắk
| https://diemthi.daklak.edu.vn
| 68
| Tỉnh Lâm Đồng
| https://diemthi.lamdongtructuyen.vn
| 75
| Tỉnh Đồng Nai
| https://tracuudiem.dongnai.edu.vn
| 79
| Thành phố Hồ Chí Minh
| diemthi.hcm.edu.vn
| 80
| Tỉnh Tây Ninh
| https://tracuudiem2026.tayninh.edu.vn
| 82
| Tỉnh Đồng Tháp
| http://tracuudiem.dongthap.edu.vn
| 86
| Tỉnh Vĩnh Long
| http://tracuudiem.vinhlong.edu.vn
| 91
| Tỉnh An Giang
| https://tracuu.angiang.edu.vn
| 92
| Thành phố Cần Thơ
| https://diemthithpt.ctu.edu.vn; thitotnghiepthpt.cantho.gov.vn
| 96
| Tỉnh Cà Mau
| http://diemthithpt.camau.edu.vn
Thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên website một số cơ quan báo chí.
Bộ GD-ĐT sẽ thông báo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ngay sau khi công bố điểm thi.