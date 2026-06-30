Trường THCS hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ nhập học lớp 10 của các trường THPT mới thành lập

Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 tại TPHCM

Theo đó, từ 15 giờ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 15-7, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào trường THPT trúng tuyển tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn và thực hiện thủ tục nhập học trực tiếp tại trường THPT đã xác nhận trực tuyến.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong lưu ý, những trường hợp phụ huynh và học sinh không xác nhận hoặc đã xác nhận trực tuyến nhưng không hoàn thành thủ tục nhập học trực tiếp, thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Trong quá trình thí sinh nộp hồ sơ nhập học, nếu trường THPT phát hiện có sai sót trong hồ sơ, thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển của trường.

Thí sinh đã trúng tuyển các loại hình khác (tuyển thẳng, lớp 10 chuyên, tích hợp) và đã xác nhận nộp hồ sơ tại trường THPT trúng tuyển không được xét tuyển vào 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Thí sinh cần thường xuyên theo dõi các thông tin mới nhất về hướng dẫn thủ tục nhập học lớp 10 được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh của thành phố, đồng thời thực hiện đúng theo hướng dẫn của các cơ sở giáo dục về quy trình, cách thức và thời hạn nộp hồ sơ.

Riêng đối với các trường hợp thí sinh đã nộp đơn phúc khảo, trường THCS nơi thí sinh đã học lớp 9 chịu trách nhiệm thông báo kết quả sau phúc khảo, thu hồi giấy chứng nhận kết quả thi trước đó (nếu có thay đổi điểm) và phát giấy chứng nhận kết quả thi mới; đồng thời thông báo đến cha mẹ, học sinh về các quy định, khung thời gian xác nhận và làm thủ tục nhập học tại trường THPT.

Ngoài ra, trường THCS có trách nhiệm liên hệ với cha mẹ học sinh và học sinh để phổ biến đầy đủ thông tin, tư vấn và giải thích rõ ràng về trường trúng tuyển; tuyệt đối không thay đổi hoặc bổ sung nguyện vọng sau khi có kết quả thi hoặc kết quả phúc khảo.

Đặc biệt, đối với các trường THPT mới thành lập trên địa bàn TPHCM, trong giai đoạn tiếp nhận hồ sơ nhập học, trường THCS sẽ hỗ trợ nhận hồ sơ, tư vấn cho cha mẹ học sinh, học sinh trong suốt quá trình làm thủ tục nhập học.

Đối với các trường THPT công lập đã đi vào hoạt động, trường học công khai kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo đúng quy định; tổ chức tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển, đảm bảo thuận tiện cho phụ huynh và học sinh; tuyệt đối không tiếp nhận học sinh ngoài danh sách trúng tuyển.

"Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu các trường THPT công lập bố trí đầy đủ nhân sự và cơ sở vật chất để tiếp nhận hồ sơ, không hướng dẫn phụ huynh di chuyển nhiều lần, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tiếp nhận hồ sơ" (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM NGUYỄN VĂN PHONG)

Song song với việc tiếp nhận hồ sơ nhập học, trường THPT tổ chức tư vấn cho phụ huynh và học sinh trúng tuyển lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với định hướng của nhà trường.

Đối với các trường THPT mới thành lập, cán bộ quản lý nhà trường bố trí nhân sự thường trực tại trường hoặc niêm yết thông báo theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến để học sinh và cha mẹ học sinh theo dõi và nắm rõ thông tin.

Nhằm giảm việc đi lại, tạo thuận lợi cho người học, năm nay, học bạ giấy chỉ yêu cầu có dấu giáp lai của trường nơi học sinh học lớp 9, không yêu cầu đóng dấu của hiệu trưởng. Các trường THPT không yêu cầu thí sinh nộp bản chính và tuyệt đối không hướng dẫn học sinh quay về trường THCS để đóng dấu bổ sung.

THU TÂM