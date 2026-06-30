Trường THCS Nguyễn An Ninh (TPHCM) sẵn sàng cho kỳ khảo sát tuyển sinh lớp 6

Sáng mai (1-7), hơn 800 học sinh sẽ tham gia kỳ khảo sát năng lực để tuyển sinh vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TTPHCM). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự và các phương án bảo đảm an toàn cho kỳ khảo sát đã hoàn tất.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, Chủ tịch Hội đồng khảo sát năng lực lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ kỳ khảo sát.

Theo cô Nguyễn Thị Sông Thương, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn An Ninh, nhà trường đã bố trí 34 phòng khảo sát cùng đầy đủ các phòng chức năng như phòng làm việc của hội đồng khảo sát, phòng bảo quản đề và bài làm, phòng y tế, phòng dự phòng... bảo đảm đúng quy định của Sở GD-ĐT TPHCM.

Để phục vụ kỳ khảo sát, có 85 cán bộ, giám thị cùng lực lượng công an và nhân viên y tế phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, sơ đồ phòng khảo sát, số báo danh, nội quy và các quy định liên quan đã được niêm yết để học sinh và phụ huynh theo dõi, thực hiện đúng hướng dẫn.

"Ngoài việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân sự, nhà trường cũng xây dựng các phương án dự phòng nhằm kịp thời hỗ trợ nếu phát sinh các tình huống ngoài dự kiến, bảo đảm kỳ khảo sát diễn ra an toàn, nghiêm túc và thuận lợi", cô Nguyễn Thị Sông Thương cho biết.

Kỳ khảo sát năm nay ghi nhận số thí sinh đăng ký tăng đột biến.

Năm nay, Trường THCS Nguyễn An Ninh tuyển 280 chỉ tiêu nhưng có tới 813 học sinh đăng ký dự khảo sát, tương ứng tỷ lệ chọi khoảng 1/2,9. So với những năm trước, số lượng thí sinh tăng khoảng hơn 200 em, do sự thay đổi về các tiêu chí xét tuyển ban đầu trước khi tổ chức khảo sát năng lực.

Phần lớn học sinh dự xét tuyển đến từ phường Tam Thắng và các địa bàn lân cận. Bên cạnh đó, còn có một số học sinh từ các phường trung tâm TPHCM chuyển nơi cư trú về phường Tam Thắng, Vũng Tàu, Phước Thắng… dự khảo sát.

Bà Bùi Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, Chủ tịch Hội đồng khảo sát năng lực lớp 6 Trường THCS Nguyễn An Ninh cho hay, qua kiểm tra thực tế, Trường THCS Nguyễn An Ninh đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cũng như các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt kỳ khảo sát.

Bà Thủy cho biết, đối tượng tham gia khảo sát là học sinh lớp 5, còn nhỏ tuổi nên mọi khâu tổ chức phải được thực hiện cẩn trọng, chu đáo, bảo đảm quyền lợi và tạo tâm lý yên tâm cho các em. Hội đồng khảo sát yêu cầu Ban Giám hiệu bố trí lực lượng đón học sinh ngay từ cổng trường, hướng dẫn các em đến đúng phòng khảo sát; đồng thời chuẩn bị sẵn cả thuốc men, vật tư y tế, đồng phục thể dục để hỗ trợ khi học sinh gặp sự cố ngoài ý muốn.

UBND phường cũng yêu cầu Công an phường Tam Thắng tăng cường lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông trước cổng trường nhằm tránh ùn tắc trong thời gian diễn ra kỳ khảo sát.

Các điều kiện cần thiết để tổ chức khảo sát đã được chuẩn bị chu đáo.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 5 trường THCS tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 gồm: Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa cùng 4 trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế, gồm: THCS Bình Thọ, THCS Nguyễn An Ninh, THCS Hoa Lư và THCS Trần Quốc Toản.

Trong đó, Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa tiếp tục dẫn đầu về cả số lượng hồ sơ lẫn tỷ lệ cạnh tranh. Với 350 chỉ tiêu nhưng có đến 4.225 thí sinh đăng ký, tỷ lệ chọi của trường ở mức 1/12,07. Kế tiếp, Trường THCS Bình Thọ tuyển 315 chỉ tiêu, 1.157 hồ sơ đăng ký, tỷ lệ chọi 1/3,67. Trường THCS Nguyễn An Ninh đứng thứ 3 với tỷ lệ chọi 1/2,9. Ngoài ra, Trường THCS Hoa Lư có 1.186 hồ sơ đăng ký/420 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 1/2,82; Trường THCS Trần Quốc Toản có 981 hồ sơ đăng ký/350 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi 1/2,8.

Kỳ khảo sát sẽ diễn ra đồng loạt vào sáng 1-7 với thời gian làm bài 90 phút. Sở GD-ĐT chịu trách nhiệm ra đề với hai loại đề khác nhau: một đề dành riêng cho Trường THPT – THCS Trần Đại Nghĩa và một đề chung cho 4 trường còn lại. Bài khảo sát diễn ra trong 90 phút, gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận. Phần trắc nghiệm có 20 câu. Phần tự luận khảo sát năng lực tiếng Anh (nghe/đọc hiểu, viết), năng lực toán học, tư duy logic và năng lực đọc hiểu - làm văn. Riêng đề khảo sát vào 4 trường tiên tiến sẽ không có phần nghe hiểu tiếng Anh.

Dự kiến kết quả được công bố vào ngày 7-7, học sinh trúng tuyển sẽ hoàn tất thủ tục nhập học từ ngày 8 đến 14-7.

MINH TRANG - KHÁNH CHI